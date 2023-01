L’enseigne de bubble tea Gong cha ouvre ses portes aux Grands Prés

La marque en effet convié une troupe d’artistes qui proposera une “danse du lion” à trois reprises, ce samedi 14 janvier dès 11 h 00 au centre commercial Les Grands Près (Mons). Au même moment, les 100 premiers curieux découvriront gratuitement les goûts Milk Tea (vegan) avec les perles de tapioca ou le Peach Green Tea. Au total, ce sont plus de 100 combinaisons que les amateurs de thé pourront tester.

“Il y a tout d’abord plusieurs sortes de breuvages : thés originaux et milk tea en version glacée et chaude, fruit tea, smoothies, café, auxquels peut s’ajouter un topping : bubbles, mousse de lait faite maison, gelée à la noix de coco, etc.”, explique-t-on du côté de Gong cha. “Enfin, le client choisit sa dose de sucre et la quantité de glace désirée. Bref, une quantité de possibilités pour que chacun puisse se combiner un thé sur mesure et en adéquation avec ses envies.”

La marque met par ailleurs “un point d’honneur à rester à l’avant-garde des tendances” et à proposer une carte créative et innovante. “Ce qui fait la différence, aujourd’hui encore, ce sont surtout les perles de tapioca qui se cachent au fond des tasses… De toutes les couleurs, surprenantes, elles ajoutent un grain de folie à la sagesse infusée du thé.” Ces dernières années, la tendance a peu à peu fait son apparition chez nous, jusqu’à devenir incontournable auprès de certains consommateurs.

Après son lancement à Bruxelles et son ouverture imminente à Mons, une troisième enseigne ouvrira du côté d’Anvers le 21 janvier prochain. Adlane Draou (Mad Vision), que l’on retrouve derrière le développement de la marque en Belgique, entend poursuivre son développement dans d’autres villes belges et européennes dans le courant de cette année. Un challenge de plus pour celui qui est devenu le plus gros franchisé O’Tacos, qui a ouvert GoFush et qui a acquis la master franchise Chick&Cheez.