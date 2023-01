Plus de 420 policiers mobilisés lors des événements de fin d’année à Mons

La zone de police de Mons/Quévy a agi en suivant plusieurs objectifs. Leur rôle était principalement de sécuriser les artères du centre-ville montois avec une attention particulière portée au moment des fermetures des commerces. Elle a également assuré une présence sur les différents sites commerciaux du territoire (parking et magasins : Mons, Jemappes, Ghlin, Cuesmes, Hyon, Maisières, Givry, …), encadré les différents événements, veillé à la sécurité et à la tranquillité publiques aux abords des lieux de sorties et des lieux festifs et contribué à la sécurité routière sur le territoire.

Issus de différents Départements de la Zone de Police Départements de l’Ordre Public, de l’Intervention, de la Proximité, de la Circulation et de l’Appui Spécialisé (Brigade Canine et GASP), plus de 420 policiers ont ainsi sillonné le territoire pour permettre à tous de profiter sereinement des différents évènements ainsi que des commerces et centres commerciaux sur tout le territoire de la zone.

Outre une présence et une visibilité accrues sur l’ensemble du territoire, on peut également souligner les résultats chiffrés de ces patrouilles et de ces contrôles. “809 personnes ont été contrôlées aboutissant à 40 arrestations administratives, dix arrestations judiciaires, deux arrestations pour séjour illégal et trois arrestations pour signalement. 15 contrôles à l’éthylotest positifs ont également été détectés”, relate la zone de police de Mons/Quévy. “Au total, ce ne sont pas moins de 1 620 véhicules qui ont été contrôlés. 19 PV pour infraction de roulage dont trois perceptions immédiates ont été dressées. 25 PV pour infraction au Règlement Général de Police ont été rédigés et 39 PV judiciaires ont été actés. Nous avons également saisi 144 grammes de stupéfiants, un peu moins de 3 000 euros et une arme. ”

Pour cette nouvelle année, la zone de police gardera sa devise “la visibilité pour encore plus de sécurité”.