Mons: le bar à boulettes va rouvrir ses portes

“La crise a fait beaucoup de mal, on a eu une mauvaise surprise après le Doudou”, explique Dylan Preux. “On a donc décidé de fermer l’établissement parce que dans le même temps, on a lancé notre foodtruck. D’un point de vue énergétique, c’était clairement plus intéressant. Mais c’est le genre de chose qui fonctionne surtout très bien l’été, lorsque les événements sont plus nombreux. Et c’est un peu bête de ne pas profiter de la surface commerciale alors qu’elle est là et qu’elle nous appartient.”

La volonté de la réexploiter s’est donc fait sentir auprès des deux associés. “C’est une plus-value d’avoir cette cellule en plein centre-ville. On la rouvre donc et on accueille Sacha en tant que troisième associée, ce qui va nous permettre de revoir la carte et de revenir au concept d’origine, à savoir des propositions qui changent chaque jour. Ça nous permet de fidéliser la clientèle, de lui permettre de revenir plusieurs jours d’affilée sans pour autant manger deux fois la même chose.”

Pour malgré tout limiter la casse en cette période incertaine, quelques aménagements sont au programme. “Ce sont de petites choses, par exemple l’utilisation de payconiq à la place de Bancontact, travailler avec moins de stocks et couper quelques frigos,… ” À ce jour, aucune date officielle de réouverture n’est annoncée mais elle est imminente. Le foodtruck restera en activité en parallèle. “Nous sommes désormais rodés. En juillet, lors d’un festival, nous avons servi quatre plats à la minute. C’est plutôt une bonne moyenne !”

Pour rappel, plusieurs formules, adaptées à tous les appétits et aux différentes bourses, sont proposées au bar à boulettes. Les clients choisissent leurs boulettes, leurs accompagnements, leurs légumes et leurs sauces, le tout fait maison.