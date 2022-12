Obourg : demande de permis déposée pour la création du centre de bien-être des Jardins de l’Obrechoeul

Si tout se passe bien, le permis devrait être obtenu dans trois mois. ©D.R.

Propriétaire du terrain depuis 2019, Richard et Céline ont pris le temps de la réflexion pour peaufiner leur projet. “Nous avions racheté un domaine de cinq hectares assez verdoyant en 2019. Nous disposions alors d’étangs, de la rivière de l’Obrechoeul, de sept maisons et de chevaux. Notre projet est donc d’y vivre et de créer un centre de bien-être de plus de 500 m2”, indique Richard Vanderhaeghen. “Il y aura, dans ce centre de Wellness, un spa Wellness privatif, un institut de beauté, un centre de massothérapie et holistique ainsi qu’une boutique d’aromathérapie. Lorsque la météo sera clémente, nous proposerons également des stages pour enfants, de permaculture et d’hippothérapie pour vraiment proposer toutes des activités autour du bien-être. ”

Si tout se passe bien, le permis devrait être obtenu dans trois mois. ©D.R.

Bien que plusieurs étapes aient déjà été franchies, le chemin restera encore long avant de voir le centre de bien-être sortir de terre. “La demande de permis a été introduite, les plans sont donc déjà réalisés”, poursuit Richard Vanderhaeghen. “Les retours des dernières réunions avec le fonctionnaire délégué et la Région wallonne sont assez positifs. Nous devrions donc recevoir le permis dans trois mois. Ensuite, les travaux commenceront. Je suis d’ailleurs en train de faire les premiers devis. Le processus a, en tout cas, démarré. ”

Une fois créé, le centre de bien-être des Jardins de l’Obrechoeul sera totalement géré par Richard et Céline. Ils s’entoureront tout de même de professionnels du bien-être qui travailleront en tant qu’indépendant. Le centre holistique bénéficiera, par exemple, de professionnels en sophrologie qui s’occuperont du suivi de la clientèle.

Reconnu dans la région pour ses nombreux événements festifs, comme le Kaki Club, le Summer Festival ou encore les Rendez-vous du jeudi, Richard Vanderhaeghen entame donc un nouveau projet, totalement différent de ses habitudes. “Ce projet permettra de compenser un peu le stress du monde événementiel et de la pression et des négociations qu’il entraîne. Ce côté beaucoup plus serein permettra de m’apaiser un peu plus”, explique Richard Vanderhaeghen.

Si tout se passe bien, le permis devrait être obtenu dans trois mois. ©D.R.

Après avoir peaufiné le projet pendant la crise sanitaire, le couple touche donc au but. “Nous avions profité du covid, quand nous avions un peu de temps, pour structurer le projet. Nous nous sommes alors concertés avec l’architecte, Ibrahim Bolhandia, pour rationaliser tout ça et le rendre rentable, notamment grâce à l’aide d’un business plan. Le but étant de vivre sur place tout en proposant une activité professionnelle et de détente pour nous et nos clients”, conclut Richard Vanderhaeghen.