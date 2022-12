Bilan de Noël positif pour les commerçants du centre commercial des Grands Près

Alors que les allées des Grands Près sont encore noires de monde, les commerçants ont le sourire. “Nous sommes très satisfaits de l’affluence générale”, confie une vendeuse du magasin de chaussures Mano. “Nous avons réalisé pas mal de ventes pour les fêtes de Noël. Nous poursuivons encore sur notre lancée actuellement en réalisant encore de bons chiffres. Je pense que cette bonne affluence se poursuivra jusqu’à la fin des soldes. ”

Qui dit cadeau de Noël, dit bien souvent retour. Bien que le magasin Mano n’ait recensé qu’un retour depuis Noël, la tendance n’est pas la même partout. “Nous réalisons beaucoup de retours depuis le début des fêtes”, nous indique-t-on dans un magasin de vêtements. “Bien souvent, la taille ne correspond pas et nous procédons donc simplement à un échange. Parfois, le retour se complique. Certains clients ne sont en effet plus en possession de leur ticket de caisse ou de l’étiquette dans l’article. Nous ne pouvons alors pas procéder à l’échange. Il est vraiment primordial qu’ils veillent à ne pas retirer les étiquettes avant d’avoir essayé les vêtements. ”

Pour booster encore davantage les ventes, plusieurs activités étaient organisées tout au long du mois de décembre au sein du centre commercial des Grands Près. Des initiatives dont a profité le Smartoys. “Nous avions mis en place un stand spécial “Harry Potter” lorsque le shopping des Grands Près avait mis en place son action spéciale”, relate Jürgen Eeckhout, chargé de communication pour Smartoys. “Le 3 janvier, pour le premier jour des soldes, nous lancerons à nouveau une action du même genre. Ceux qui viendront déguisés en Pikachu, Harry Potter, superhéros de Marvel ou autre personnage de Pop Culture, dans l’un des 20 magasins de la chaîne, recevront une ristourne supplémentaire de 20 % sur les prix soldés déjà affichés. Le personnel revêtira aussi ce jour-là le costume de son héros préféré. ”

En lançant cette action, la chaîne de magasins de jeux veut plonger davantage le grand public dans l’univers fantastique de Pokémon, Harry Potter et autres séries populaires. Comme le montrent les chiffres annuels de Smartoys, la vente des cartes à échanger, des peluches et autres gadgets a le vent en poupe. Ainsi, le chiffre d’affaires global de l’enseigne a augmenté de 5 % au cours de l’année écoulée, et 12 % d’articles de merchandising ont été vendus en plus.

“Ces actions contribuent au développement du magasin et à l’augmentation des ventes. Lors de la première action, nous avions simplement suivi l’initiative des Grands Près. Cette fois-ci, elle viendra directement de nous”, conclut Jürgen Eeckhout.

Bien que les soldes n’aient pas encore commencé, de nombreux magasins ont déjà mis en place tout une série de réductions allant jusqu’à moins 70 %. Pendant ce temps-là, d’autres peaufinent les derniers préparatifs des soldes pour, à nouveau, faire le plein de clients.