Projet hospitalier Helora : pour Nicolas Martin, la fusion est “la seule solution pour maintenir des soins de santé de qualité”

“Il est important pour nous, avant tout, de garantir à terme des soins de santé de qualité pour notre population”, a insisté Nicolas Martin (PS), bourgmestre. “Si nous maintenons de petites structures, séparées les unes des autres, cette garantie ne pourra pas être offerte, D’une part parce que de plus en plus de services de soins sont soumis à des normes d’activité et qu’il faut donc une taille critique suffisante pour assurer la prise en charge de patients dans certains domaines particuliers.”

Une mise en commun des services est dès lors nécessaire pour maintenir cette prise en charge. “D’autre part, le coût des techniques médicales évolue. Conséquence, seuls les grands hôpitaux seront encore capables d’y faire face, maintenant ainsi une offre de soin de qualité et de pointe. Enfin, rappelons que les médecins spécialistes sont de plus en plus rares dans notre pays du fait de numerus clausus et de certaines règles, et qu’ils ont aujourd’hui tendance à ne rejoindre que de grandes structures afin de limiter leurs services de gardes et pouvoir se spécialiser dans des domaines plus loin."

Pour ces trois raisons, le collège montois estime “que nous avons besoin d’un hôpital ayant une taille critique suffisante, permettant la prise en charge des patients y compris pour des pathologies lourdes. ” Le bourgmestre reste convaincu que la fusion “est la meilleure des options” et rappelle que ce projet fait l’objet de négociations depuis plusieurs années. “Le cadre légal ne permet pas au public d’avoir un partenariat d’égal à égal avec le privé. Pour ce faire, nous aurions dû passer par une intercommunale et les communes auraient dû détenir une majorité à 51 %, ce qui ne convenait pas au privé.”

C’est donc la seconde option qui a été privilégiée. “Le schéma retenu est celui d’un partenariat un peu hybride, avec un statut privé pour l’asbl qui accueille la nouvelle structure, mais qui garantit les droits acquis des travailleurs, le maintien du volume d’emploi des travailleurs statutaires, la construction d’un logipôle rassemblant les fonctions logistiques du groupe Jolimont, d’Ambroise Paré et de Tivoli, et le développement des valeurs qui sont celles du service public, à savoir les principes de neutralité, accessibilité et égalité.”

Le bourgmestre a encore insisté sur le fait qu’une charte éthique était établie et que les questions d’avortement ou encore de fin de vie seraient respectées. “Cette charte a été validée par les partenaires. Un patient qui se présentera au sein de la nouvelle structure fusionnée pour une interruption de grossesse ou une demande d’euthanasie sera pris en charge, chaque service devant compter des médecins en mesure de pratiquer ces actes.”

Enfin, alors que les syndicats craignent une logique de concurrence avec le groupe EpiCURA, Nicolas Martin a tenté de rassurer. “Warquignies ne deviendra pas un navire amiral concurrentiel à EpiCURA. L’hôpital sera rénové afin d’améliorer le confort et la prise en charge des patients mais avant d’en arriver là, la priorité sera donnée à l’hôpital montois.”

Quant à la question des lieux, à savoir l’avenue Wilson à Jemappes, soulevée par Emmanuel Tondreau, le bourgmestre rappelle qu’un tiers des ménages montois ne disposent pas de véhicule. Construire un nouvel hôpital à plusieurs kilomètres du centre-ville apparaîtrait comme “un non-sens. ” En la matière, difficile de trouver un consensus.