Une rémunération pour le président de l’intercommunale du Bois d’Havré : “c’est légal mais est-ce vraiment nécessaire ? !”

Si les statuts de l’intercommunale prévoient cette rémunération, le conseiller estime qu’elle est contraire à la bonne gouvernance. “Le président de l’intercommunale est aussi conseiller communal. Présent ce mardi, il n’a pas souhaité répondre à mon interpellation sur le sujet. C’est un autre administrateur (Marc Darville, NdlR) qui a tenté une justification plutôt loufoque”, estime-t-il. “D’abord, il a été dit que le président n’était pas vraiment au courant de la démarche. Ensuite, que cette ligne budgétaire n’avait pas été inscrite aux précédents budgets, depuis 2018, à la suite d’un oubli.”

Et de poursuivre : “Ce n’est pas parce que c’est légal qu’il est pertinent et obligatoire de l’appliquer. D’un point de vue éthique, est-ce nécessaire d’attribuer une rémunération au regard du faible nombre de conseils d’administration ? Il semble que les administrateurs soient victimes d’amnésie volontaire, renouant avec les mauvaises pratiques du passé, et que bonne gouvernance et PS soient deux antonymes. Par ailleurs, le refus du président de donner davantage d’éclaircissements est un véritable manque de responsabilité. Si des choix sont posés, ils doivent être assumés. Se faire petit sur sa chaise n’est pas une réponse.”

Pour le conseiller Mons en Mieux, “prétendre que le président n’est pas au courant de sa future rémunération, c’est prendre les gens pour des imbéciles. ” Il fait par ailleurs le parallèle avec une polémique née en 2017 sous l’impulsion, notamment, de Catherine Marneffe (Ecolo), alors conseillère communale et aujourd’hui échevine. Cette dernière avait demandé la dissolution de l’intercommunale, estimant que les émoluments prévus, bien que légaux, étaient “très élevés compte tenu de l’activité de l’intercommunale. ”

“On notera le silence d’Ecolo et l’absence de l’échevine lors du vote, alors qu’ils étaient les grands dénonciateurs du passé”, ajoute Mathieu Veltri. “Dire qu’il s’agit d’un oubli depuis 2018 alors que cette rémunération a justement été supprimée à la suite d’un premier scandale est un cynisme sans nom.” S’il n’a pas réagi en séance publique, Bruno Rossi rappelle aujourd’hui que des émoluments ont été votés en juin dernier dans toutes les instances concernées.

“J’assure la présidence de l’intercommunale depuis janvier 2022. Je me suis rapidement rendu compte que la rémunération normalement octroyée au président n’avait pas été administrativement présentée correctement auprès de la tutelle”, explique Bruno Rossi. “J’ai demandé que ce soit remis en ordre, avec une ligne budgétaire claire, et que ce soit soumis dans les instances concernées. Ce qui a été fait en juin. Je perçois donc cette rémunération depuis juin.”

Et d’insister : “Ce n’est pas lié à ma personne ce n’est pas parce que je suis arrivé à la présidence que cette rémunération est accordée. Elle l’est par ailleurs pour un minimum de six conseils d’administration, comme l’impose la législation wallonne.” Tempête dans un verre d’eau pour certains, nouvelle dépense inutile d’argent public pour d’autres,… Les citoyens jugeront.