Mons lance une plateforme de rénovation énergétique pour les habitations résidentielles

Financement et réalisation d’un PEB, pistes de financement, priorisation des travaux, recherche d’entrepreneurs,… la rénovation énergétique peut s’apparenter à un parcours du combattant. “Le projet vise principalement les habitations datant d’avant 1985, qui constituent plus de 85 % du parc immobilier résidentiel”, explique Catherine Marneffe (Ecolo), échevine de l’énergie.

“Véritables passoires énergétiques, ces bâtiments nécessitent des investissements souvent massifs, qu’il est plus intéressant d’orienter spécifiquement vers des travaux qui impacteront différent les factures d’énergie des ménages.” Des travaux qui permettront également d’augmenter la valeur du bien via une meilleure certification PEB, et d’améliorer le confort de vie des habitants… Et en plus d’être bon pour l’environnement.

Concrètement, l’opérateur désigné par le futur marché public sera chargé, à la demande du citoyen, d’assurer un accompagnement complet, à domicile, du projet de rénovation énergétique. “Il s’agit d’apporter un soutien technique et administratif, mais aussi de faciliter les recherches d’entrepreneurs et l’analyse des devis”, poursuit l’échevine. “Cet accompagnement de A à Z sera réalisé en collaboration avec les structures locales, par exemple le guichet de l’énergie, le tuteur énergie du CPAS,… et un réseau d’entrepreneurs locaux."

La ville de Mons prend en charge la totalité du projet. Un montant de 180 000 euros a ainsi été inscrit au budget 2023. “Il faudra bien entendu que nous communiquions sur le projet afin que les citoyens intéressés puissent se manifester.” Ce projet de plateforme sera lancé sur trois années et pourrait devenir effectif avant l’été. D’ici là, les citoyens peuvent toujours profiter d’une prime proposée par la ville de Mons afin de réaliser un audit énergétique de l’habitation.

Lorsque l’on sait que 50 % des émissions de gaz à effet de serre à Mons sont émises par le secteur résidentiel, il apparaît clair que créer des leviers pour encourager leur rénovation est une priorité aussi sociale que climatique.