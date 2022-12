Mons : la toiture de la Collégiale Sainte-Waudru va être restaurée

Au total, ce sont donc 2,45 millions d’euros qui ont été octroyés par le gouvernement wallon pour la restauration de l’édifice. “Je viens en plus d’accorder une subvention de 47 000 euros pour la restauration du portail nord de la collégiale, lequel constitue l’entrée pour les personnes à mobilité réduite”, ajoute encore la ministre.

Aujourd’hui, en plus de ses fonctions culturelles, la collégiale accueille des festivités rassemblant des milliers de visiteurs. “La collégiale apporte sa pierre à la renommée de la ville de Mons, véritable pôle d’attraction touristique, notamment grâce à trois chefs-d’œuvre classés patrimoine mondial de l’Unesco : le beffroi, les minières de Spiennes et le Doudou.”

Pour rappel, en 2019, la restauration des corniches et des gargouilles de la collégiale avait été entreprise mais cette dernière avait tout du dossier maudit. Après des années de procédure, les travaux avaient enfin pu débuter en 2019, avant la crise sanitaire. Las, après quelques mois, ceux-ci ont été interrompus. L’entreprise sélectionnée à l’époque, débordée, avait envoyé une équipe de personnes insuffisamment qualifiée et le travail entrepris avait été jugé insatisfaisant.

Il a donc fallu relancer un appel d’offres pour la poursuite des travaux. Cela a été fait en mai dernier, avec pour conséquence une augmentation des budgets nécessaires compte tenu de la flambée des prix dans le domaine de la construction. Ces travaux premiers travaux étaient aussi l’occasion d’installer une colonne sèche réclamée par les pompiers, qui connecte le pied de la collégiale aux combles.

Outre la restauration des corniches et des gargouilles, la fabrique d’église s’est donc aussi penchée sur le portail nord de la Collégiale, en mauvais état. “Il n’avait plus été actionné pendant deux ans et nous avons dû prendre des mesures provisoires pour la sortie du Car d’Or lors de la ducasse”, expliquait dans nos colonnes Pierre Dufour, président de la fabrique d’église. La rénovation des toitures hautes et des vitraux était l’un des derniers dossiers sur la table.

Le gouvernement wallon, avec sa subvention vient de faire bouger les choses.