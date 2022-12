Mons-Borinage : une après-midi “magique” pour des enfants placés par le juge

“C’était vraiment magique. Pour ces enfants que la vie n’a pas épargnés et qui n’ont rien, il s’agissait réellement d’une parenthèse enchantée”, soulignent Vivian Chevalier et Marie-Christine Malengreau, président et porte-parole de l’association. “Lorsqu’ils ont vu Donald, Daisy et Mickey, leurs yeux se sont illuminés. Ces enfants ne pourront jamais aller à Disneyland car ils ne peuvent pas traverser la frontière. Ils ont serré très fort les personnages dans leur bras, c’était un moment très affectif. ” Et que dire alors de la présence du Père Noël, qui leur a offert un cadeau ?”

L'asbl Les Pétales du Coeur a proposé aux enfants placés par le juge de vivre une après-midi magique et de rencontrer le Père Noël. ©D.R.

L’association fonctionne sans le moindre subside mais s’est démenée pour apporter un peu de chaleur et de réconfort à ces enfants, en cette période de fin d’année. “On avait pris contact avec les associations afin d’avoir les âges de chacun et d’avoir la certitude de viser juste” Âgés entre deux et 12 ans, ces enfants auront, le temps d’une après-midi, oublié un peu leur quotidien. “Tout au long de l’année, on soutient sept associations de Wihéries, Saint-Ghislain, Nouvelles, Frameries, Saint-Symphorien, Colfontaine et Binche.”

Un soutien qui n’a qu’une vocation : proposer “des moments bonheur” aux enfants. “On organise des animations, des sorties, des vacances ou encore des ateliers d’hippothérapie à destination des enfants “cassés” par leur histoire. On essaie de faire notre possible pour leur offrir un peu de réconfort, même si ça ne remplacera jamais une famille. On voudrait toujours pouvoir en faire plus mais on n’a que nos bras et notre détermination pour intervenir.”

L'asbl Les Pétales du Coeur a proposé aux enfants placés par le juge de vivre une après-midi magique et de rencontrer le Père Noël. ©D.R.

L’asbl Les Pétales du Cœur regroupe une vingtaine de bénévoles, dont un noyau actif d’une dizaine de personnes. “On organise des soupers, blindtest, balades motos, on vend des truffes de Noël ou des œufs de Pâques pour récolter des fonds. On n’a droit à aucune aide financière, dont on se débrouille.” D’où la nécessité de faire connaître l’association autant que possible. “Quand on organise quelque chose, c’est à une condition non négociable : que tous les enfants de l’institution puissent en profiter. On ne souhaite laisser personne sur le côté.”

Venir en aide aux associations reconnues pour apporter aux jeunes ce qu’elles ne peuvent apporter, c’est la mission des bénévoles des Pétales du Cœur. Une mission remplie avec le cœur… Et beaucoup de détermination.