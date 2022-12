L’avenir de la Fondation Mons 2025 en question : pour Mons en Mieux, il est “inutile d’entretenir une structure active trois semaines par an !”

“Vu le faible niveau d’activités de la fondation 2025 – activités dont on pourrait d’ailleurs débattre – pourquoi ne pas fondre son action au sein du service culture de la ville ou du Manège ?” a questionné Georges-Louis Bouchez. “Cela permettrait de réaliser des économies et d’avoir un financement structurel plus durable. On ne peut qu’espérer que la fondation ne soit pas qu’un aspirateur à subsides, une manière de contourner la politique culturelle et ses règles.”

Sur base d’un rapport de l’inspection de la culturelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui précise qu’il “n’apparaît pas indispensable d’entretenir des frais de structure d’un opérateur ne s’inscrivant pas dans les politiques structurantes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le réformateur poursuit : “Personne n’ose dire clairement qu’il faut arrêter la blague mais aujourd’hui, on finance une structure qui ne dispose que de trois semaines d’activité sur 104. En matière de rendement, c’est problématique mais ça l’est aussi sur le plan de l’éthique et de la bonne gouvernance.”

Georges-Louis Bouchez pointe ainsi une “double rémunération” et n’hésite pas à qualifier les faits de scandale. Des propos qui passent particulièrement mal auprès de Nicolas Martin (PS), bourgmestre, qui souligne qu’un travail a été entrepris, en concertation avec l’administration de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour que la Fondation puisse s’inscrire dans une dynamique pluriannuelle, selon un cadre structurel existant.

“Le travail de la Fondation ne se limite pas à quelques semaines par an et s’inscrit pleinement dans la politique culturelle menée par la ville”, insiste Nicolas Martin. “De notre côté, nous avons à cœur de maintenir ses activités, développées en parfaite synergie avec d’autres organes culturels de la ville de Mons.” Vincent Crépin (Ecolo) et Jean-Paul Deplus (PS) ont de leur côté mis en évidence le travail mené par l’équipe de la Fondation et rappelé que la programmation était notamment composée d’une biennale mais aussi d’expositions, d’une nuit des musées, des fêtes de Wallonie ou encore de coproductions et projets européens.

À ce stade, l’avenir de la Fondation 2025 reste assuré pour l’année 2023, des budgets lui étant dédicacés, mais reste suspendu à des décisions au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles.