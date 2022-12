Mons en Mieux flingue le budget 2023:“on cache la poussière sous le tapis, le bourgmestre refuse d’admettre que ça va mal !”

De son côté, l’opposition fustige l’attitude de la ville, et plus encore sa communication. “On tente de faire croire aux Montois que tout va bien. Alors que la réalité, c’est qu’il n’y a plus d’argent, que la dette se creuse, que le déficit est immense”, réagit Georges-Louis Bouchez (Mons en Mieux). “À Charleroi, le bourgmestre a au moins eu la décence de communiquer sur son déficit de 100 millions d’euros. À Mons, on cache la poussière sous le tapis, on n’admet surtout pas que ça va mal.”

Pour le chef de file de l’opposition, le recours au plan Oxygène, c’est-à-dire à l’aide de la Région wallonne, retarde une échéance peu reluisante. “Le plan Oxygène asphyxie les communes car il ne s’agit que de prêts. Les grandes villes comme Mons, Charleroi ou Liège sont dans une mécanique de dette incontrôlable. La majorité de Nicolas Martin se refuse à prendre des mesures d’économie fortes, à couper là où il faut couper, parce que l’intérêt électoral prime sur le reste.”

Et de poursuivre : “La politique menée par cette majorité est une politique des années 80. L’indexation des salaires ou la crise énergétique ne justifie pas tout ! Alors que l’on se trouve dans une période de vache maigre, on continue à engager, à nommer les agents et à augmenter la dotation au CPAS, qui a pourtant transféré bon nombre de ses activités vers Ambroise Paré. C’est totalement incompréhensible et scandaleux.”

Les débats budgétaires s’annoncent, sans grande surprise, particulièrement tendus. “On n’a plus d’argent mais on continue à investir. La vérité, c’est qu’à l’horizon 2026, sans le plan Oxygène qui nous permet d’avoir l’impression d’être à l’équilibre, le déficit sera de pratiquement 30 millions d’euros, comme en 2021. Une prévision logique, étant donné l’absence de mesures d’économie”, regrette encore Georges-Louis Bouchez.