170 millions d’euros : le confortable fonds de pension de la Province de Hainaut

Soit dans son bas de laine constitué au fil des années pour faire face aux coups durs. Ce sont 18,3 millions d’euros qui ont ainsi été ponctionnés. De quoi mettre en péril le paiement des pensions du personnel de la province ? Il nous revient que la situation difficile de cette dernière a suscité quelques vives inquiétudes dans les rangs des travailleurs, ceux-ci craignant que ce soit le fonds de pension qui ait justement permis à la Province de boucler son budget.

Renseignements pris, il s’avère qu’aucune menace ne plane sur les retraites. Et pour cause : le fonds de pension de la Province est plus que confortable. “Il s’agit d’un fonds particulièrement bien alimenté depuis des années”, confirme Serge Hustache (PS), président du collège provincial. “Il s’élève à quelque 170 millions d’euros. Nous sommes l’une des rares institutions locales à bénéficier d’un fonds aussi important.” Ce dernier génère par ailleurs chaque année des intérêts.

“Il est suffisamment alimenté et des études actuarielles, menées avec le partenaire Ethias, montrent qu’il ne doit plus l’être à due concurrence du coût annuel que représentent les pensions. C’est un peu technique mais il s’agit d’une technique financière bien connue de la Cour des Comptes et elle n’impacte absolument pas les pensions du personnel. Ni aujourd’hui, ni à l’avenir.” Ce fonds de 170 millions d’euros ne bouge donc plus. Il n’est plus alimenté mais ne diminue pas non plus.

“Le personnel n’a pas à être inquiet. La situation de la Province reste compliquée et nous ne pouvons pas envisager l’avenir avec sérénité mais nous ne toucherons pas aux pensions. Le fonds de réserve atteint pratiquement les 50 millions d’euros, grâce à une gestion rigoureuse et prudente. On en a prélevé 18 millions mais nous rappelons que ce fonds de réserve est justement prévu pour ce genre de cas. Et nous n’avons pas d’intérêt à thésauriser. Nous ne sommes pas une banque.”

Des propos qui devraient permettre de rassurer le personnel en cette période pour le moins compliquée à plus d’un titre.