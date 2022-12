Gobelets réutilisables au doudou 2023: de nouvelles réunions doivent avoir lieu

En 2022, année charnière, un compromis avait été proposé afin de permettre aux cafetiers comme aux clients d’appréhender le changement. Les mercredi et jeudi, toutes les boissons se devaient ainsi d’être servies dans des gobelets en plastique lavable dans le périmètre des festivités. Ils étaient également imposés lors du petit Doudou. Le bilan s’était révélé globalement très positif. Pour autant, à ce jour, aucune solution définitive n’est avancée.

“On vient d’organiser une rencontre avec les commerçants”, confirme Charlotte De Jaer (Ecolo), échevine en charge de la propreté publique. “Ils étaient assez peu à être présents mais ce qui se dégage pour l’instant, c’est l’instauration d’une caution.” L’an dernier, le choix avait été laissé libre aux cafetiers. Conséquence, certains imposaient des cautions, d’autres pas. Ce qui influe sur la quantité de gobelets retournés par la clientèle.

“La principale question qui reste en suspens, c’est : partira-t-on sur une solution unique, avec le soutien logistique de la ville de Mons, ou non ? Les cafetiers peuvent décider de s’organiser chacun dans leur coin. Leur choix leur appartient. S’ils souhaitent une solution unique, alors un groupe de travail sera mis sur pied afin d’avancer concrètement.” C’est cette option qui a été privilégiée à Binche, par exemple, pour l’organisation des soumonces et du carnaval.

“On sait qu’en deux mois, il est encore possible de gérer cela. On va donc reprendre la température auprès des cafetiers en leur déposant un questionnaire dès ce début d’année. Ils seront invités à se prononcer, à nous dire ce qu’ils souhaiteraient. Honnêtement, les deux solutions nous conviennent, même si l’on pense que par facilité et pour une meilleure compréhension des clients, une solution unique sera favorable.”

Au total, ce sont près de deux millions de gobelets qui devront être prévus pour la ducasse 2023. “Là aussi, plusieurs options sont à envisager. On peut partir sur un système de location et donc des gobelets qui ne sont pas floqués aux couleurs de la ducasse, ou un système mixte, avec une partie des gobelets qui appartiennent aux cafetiers et qui pourront donc être floqués.” Des décisions plus officielles devraient intervenir dans les prochaines semaines, afin que les démarches puissent être lancées en vue de l’édition 2023 du Doudou.