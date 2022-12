Mons : il menace sa femme avec un couteau de cuisine car elle avait contacté un entrepreneur sans solliciter son avis

Au sein du domicile familial, le prévenu a effectivement menacé sa femme avec un couteau de cuisine qui se trouvait dans la poche de sa salopette. L’individu a expliqué avoir agi de la sorte car elle avait contacté un entrepreneur sans solliciter son avis. Quelque peu agressif, Ludovic a également proféré des menaces violentes lors de cette altercation : “si je vais en prison, à ma sortie je te tue”.

“J’ai toujours été mis de côté en ce qui concernait les prises de décision au sein de notre couple. Ma réaction restait tout à fait normale”, a affirmé Ludovic à la barre du tribunal correctionnel de Mons.

Au cours de cette scène familiale, la fille de Ludovic était présente et essayait de s’interposer afin d’apaiser les tensions. Sous le coup de la colère, le prévenu l’a violemment poussé. Aujourd’hui, la jeune femme est encore loin d’oublier l’attitude de son père.

”Ce sont quand même des préventions assez graves. Comment en êtes-vous arrivé-là ?”, a questionné la juge qui présidait l’audience. “Je possède un élevage d’animaux”, a expliqué Ludovic. “Une de mes bêtes était blessée et je voulais atténuer ses souffrances c’est pourquoi j’avais mis un couteau dans ma poche ce jour-là”.

Une peine de six mois de prison a été requise à l’encontre du Montois. Selon l’avocat de la défense, son client est sorti de ses gonds à la suite d’une accumulation de non-dits. Un sursis le plus large possible a donc été sollicité. Le jugement sera prononcé le 17 janvier.