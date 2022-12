Des cartes de vœux pour les personnes âgées

“C’est une initiative que l’on avait prise avant la crise covid”, explique Vincent Liégeois, directeur adjoint faisant fonction. “C’était parti d’une idée du professeur de religion. À l’époque, les cartes avaient été adressées aux prisonniers de Mons. Nous avons ensuite développé un lien avec les deux institutions pour personnes âgées. Cette formule a été conservée car le nombre de résidents correspond à peu près aux nombres d’élèves impliqués dans ce projet.”

L’une des structures communique d’ailleurs à l’école le nom des pensionnaires. “Ça nous permet de nous adresser plus spécifiquement à une personne. Ça apporte tout de suite plus de chaleur. On sait que plusieurs résidents n’ont pas la chance d’être entourés de leurs proches. En cette période de fêtes, notre objectif est de leur apporter un peu de chaleur et de réconfort, même si ce n’est pas grand-chose.”

Encourager les liens intergénérationnels et faire preuve conscience aux plus jeunes de la réalité de certaines personnes âgées, c’est aussi l’objectif poursuivi par les enseignants. “En parallèle, on a lancé un appel aux dons au sein de l’établissement pour les Pauvres Sœurs et pour la Maison Saint-Paul qui vient en aide aux sans-abri. À notre niveau, on tente d’apporter notre pierre à l’édifice. Et parfois, ça paie, car nos élèves reçoivent une réponse du résident à qui ils ont écrit.”

L’action étant désormais bien ancrée, elle sera renouvelée chaque année en période de fin d’année. De quoi finir sur une note plus solidaire encore que festive.