Projet d’usine de recyclage de plomb à Ghlin : Eurolead tente de rassurer les riverains

De quoi susciter de vives inquiétudes auprès des riverains et plus globalement des habitants de la région, voyant d’un mauvais œil l’implantation d’une usine à plomb au sein d’une zone SEVESO seuil haut et située à moins d’un kilomètre d’habitations. Le charroi engendré par l’activité, la pollution des sols et les rejets de plomb étaient les craintes principales. “Il était prévu que l’usine rejette ses eaux dans le canal Nimy-Blaton, eau qui plus loin est pompée par Google pour refroidir ses serveurs. On aurait ainsi renvoyé par évaporation une partie de cette pollution au plomb”, affirmait par exemple dans nos colonnes Jean-Paul Lépine, coordinateur du collectif Vigilance Pollution Santé Ghlin.

Depuis l’octroi de ce permis et malgré les tentatives des autorités locales de rassurer la population, en expliquant par exemple que “des études extrêmement poussées” ont été sollicitées par le collège communal, les craintes restent vives. Aujourd’hui, c’est la société qui se donne pour mission de convaincre. “Nous souhaitons apporter quelques précisions aux informations qui circulent actuellement, notamment sur les réseaux sociaux”, confirme François Hanton, responsable du projet.

Il rappelle notamment qu’une demande de permis, telle que déposée par Envirolead, "nécessite plusieurs années de travail et la réalisation d’une étude d’incidences sur l’environnement par un bureau agréé indépendant. “ “Cette dernière a évalué les impacts de notre projet sur l’air, le sol, les eaux de surface et souterraines, la faune et la flore… et comporte une série de recommandations que nous avons soit intégrées dans le projet, soit étudiées pour valider leur mise en œuvre. Ces recommandations complètent les impositions de l’Europe en matière de sécurité, santé et de respect de l’environnement et renforcent un peu plus encore le sérieux de notre dossier.”

Le dossier a été présenté à plusieurs reprises aux riverains du site : en juin 2019 pour la réunion d’information préalable au public (RIP) et en mars 2021 pour la présentation du projet modifié à la ville de Mons et aux représentants des riverains. Une dernière séance d’information était encore proposée en février dernier, dans le cadre de l’enquête publique. “Envirolead compte développer l’usine de recyclage de batterie la plus moderne d’Europe afin de respecter l’ensemble des conditions reprises dans le permis délivré par la Région wallonne, et décrite par la ministre comme étant les plus strictes en matière de santé et de sécurité pour les riverains et l’environnement.”

Pour ce faire, “un système de traitement des eaux, ultra-performant et adapté à chaque type d’eau, est prévu et nous maîtriserons les rejets d’air et les émissions de poussière en concentrant l’entièrement de l’activité à l’intérieur des bâtiments et en disposant d’un système d’aspiration de l’air couplé à un traitement approprié. ” François Hanton ajoute encore que “durant l’exploitation, de nombreux contrôles internes et externes à l’entreprise seront réalisés afin de veiller au respect de l’ensemble des normes appliquées au domaine.”

Enfin, le responsable rappelle encore que l’usine sera implantée au cœur d’un parc d’activité économique, dans une zone industrielle dédiée aux usines Seveso et “à plus de 850 mètres de la première habitation. ” “Nous intégrerons au mieux l’usine dans son environnement en limitant les hauteurs de bâtiments et en verdurisant le site”, précise-t-il. Afin d’entendre les inquiétudes des riverains, de répondre à leurs questions et de les informer quant à l’évolution du projet, un comité d’accompagnement sera mis en place sous l’impulsion des ministres et de la ville de Mons. Il regroupera les représentants des villes de Mons et Saint-Ghislain, de la population locale et des exploitants.

La démarche suffira-t-elle à rassurer les Montois ? Rien n’est moins sûr.