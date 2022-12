Enseignement, culture, sport, solidarité sociale,… La ville de Mons investit massivement en 2023

C’est ainsi que du côté du CPAS par exemple, 2,85 millions d’euros (subsidié à hauteur d’1,9 million d’euros) sont consacrés à la fusion des centres d’accueil de jour et de nuit. “Les espaces d’accueil seront mieux aménagés, plus sécurisés, moins énergivores, aussi”, souligne Marie Meunier (PS), présidente du CPAS. “La qualité d’accueil sera nettement renforcée pour les usagers mais aussi pour les travailleurs. Nous allons également ouvrir un cabinet médical directement sur le site. ” Au niveau social toujours, le CPAS ouvrira également en 2023, un nouveau magasin social à Cuesmes (210 000 euros y sont consacrés).

Côté enseignement et jeunesse, épinglons la construction d’une nouvelle école Barigand à Ghlin pour 6,8 millions d’euros, destinée à remplacer l’actuelle école, vétuste et énergivore. L’infrastructure actuelle sera démolie et reconstruite. Les travaux débuteront au premier trimestre et s’étaleront sur trois années. “Nous prévoyons également la réfection de cours de récréation à Flénu et Saint-Denis, le remplacement de chaudière ou de châssis, l’installation de modules de jeux ou de dispositifs de sécurité aux abords des écoles”, ajoute Catherine Houdart (PS), échevine de l’enseignement.

Le sport ne sera pas en reste puisque la ville injectera des fonds pour le terrain de softball de Maisières (250 000 euros), la rénovation des infrastructures du boxing club Martines (250 000 euros) ou l’école des jeunes du RAEC Mons (800 000 euros) et de Jemappes. Enfin, un nouveau hall sportif comprenant notamment une salle de gymnastique sera construit à Saint-Symphorien pour un montant de 5,5 millions d’euros. “Ce projet doit permettre de répondre à une demande criante alors qu’à ce jour, il n’existe aucune infrastructure adaptée à la pratique de la gymnastique”, plaide Nicolas Martin (PS), bourgmestre. “Une nouvelle infrastructure de qualité sera bénéfique pour les habitants de Mons mais aussi des communes voisines. ”

D’un point de vue culturel aussi, 2023 sera une année de concrétisation. Notamment pour le musée Jean Lescarts et le BAM. Ce dernier fera l’objet de travaux et de réaménagement dans le courant de l’année et sera dès lors fermé jusqu’en avril 2024. “On fait d’une pierre, deux coups par souci de cohérence”, explique Catherine Houdart. On notera que la rue Neuve fera elle aussi l’objet d’une réfection durant cette période.

Enfin, ajoutons que la ville entend soutenir le reploiement commercial via sa maternité commerciale (3,3 millions sont prévus pour l’acquisition de 12 nouvelles cellules en vue de la création de neuf commerces), favoriser l’implication citoyenne via les budgets participatifs (200 000 euros seront alloués aux projets lauréats) et transformer la ville via une politique d’acquisition et de requalification de chancres urbains (1,9 million d’euros).