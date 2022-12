Un espace de coworking créatif, au service de personnes en difficulté va ouvrir à Mons

“Nous avons acheté une maison récemment dont le rez-de-chaussée servait précédemment à des avocats. Nous nous sommes donc demandé s’il était possible d’y mettre en place un projet qui mêlerait mon activité professionnelle et celle de mon compagnon”, confie Jacqueline Maggio. “Mon compagnon a alors décidé de créer son cabinet multidisciplinaire. De mon côté, j’ai voulu ouvrir un coworking créatif qui serait le prolongement de mes activités au sein de ma boutique de créateur Créa’City. ”

Ce nouvel espace aurait ainsi plusieurs nouvelles fonctions. “Les créateurs pourront venir créer dans cet espace mais également développer des ateliers créatifs dans l’espace dédié. Ce dernier pourra créer un lien avec le cabinet de mon compagnon”, poursuit Jacqueline Maggio. “Mon but est donc de rechercher des artistes qui ont cette sensibilité à la problématique du handicap et du bien-être en général. Ils pourront être à la fois artistes et animateur d’atelier en binôme avec un spécialiste de la santé. ”

Une équipe de huit artistes sera donc, à terme, créée pour mener à bien le projet de Jacqueline et de son compagnon. L’idée est également de varier les profils pour toucher le plus grand nombre. “Nous avons récemment organisé un marché de Noël pour faire connaître le lieu et l’espace aux visiteurs. Nous avons reçu la visite d’environ 200 personnes ce qui n’est pas rien”, indique Jacqueline Maggio. “Certains contacts ont déjà été pris. Je vais tout de même attendre le début de l’année avant de lancer véritablement le recrutement puisque de nombreux artistes sont fortement sollicités en fin d’année. ”

Une fois le recrutement et les dernières finitions effectués, l’espace de coworking créatif pourra voir le jour. Les personnes intéressées par le projet peuvent déjà contacter Jacqueline via sa page Facebook “Créa’City”. Elle se chargera ensuite de former son équipe de huit artistes.

“Un partenariat privilégié avec la boutique et les créateurs sera mis en place. L’idée est de pouvoir organiser des vernissages, un marché des coworkeurs et plein d’initiatives tout en leur proposant plein de formations qui permettront d’ajouter des cordes à leur arc. Par exemple, une formation pourra porter sur l’aspect vente et communication ce qui leur permettra de faire connaître leurs produits à un plus grand nombre et plus facilement”, conclut Jacqueline Maggio.