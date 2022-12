Mons : l’Institut Saint-Ferdinand sera transformé en Poudlard le temps d’une soirée

“Nous avions déjà organisé cette soirée il y a trois ans. Nous avions accueilli 600 personnes, nous ne nous étions pas attendus à un tel succès, à l’époque”, souligne Catherine Thoma, enseignant de français et religion en deuxième année secondaire et responsable de l’équipe d’animation pastorale et sociale. “La crise covid nous a empêchés de renouveler l’expérience l’année suivante… Nous la relançons donc trois ans plus tard !”

L'institut Saint-Ferdinand plongera le public dans l'univers d'Harry Potter le temps d'une soirée. ©D.R.

Avec l’objectif de faire au minimum aussi bien, si pas mieux, et donc d’offrir un chèque d’au moins 2 500 euros. “L’enthousiasme est incontestable. Nous avons une cinquantaine de professeurs et tout autant d’élèves qui se sont impliqués dans l’organisation de cette soirée. Chaque professeur y va de sa petite idée et prend du temps à domicile pour confectionner des décors, plancher sur des animations,…”

Les élèves ont quant à eux été pris en charge par leur professeur d’expression scénique. “Sur les temps de pause, ils vendent différents produits, ce qui leur permettra de financer leurs costumes car ils seront chargés de l’animation des couloirs”, poursuit l’enseignante. “L’architecture de l’établissement se prête parfaitement à cette thématique. Le public sera réparti en différentes maisons et pourra participer à toute une série d’animations.”

Au programme, une coupe du monde de Quidditch, un cours de défense contre les forces du mal ou encore “oubliettes, quiz pour un sorcier.” Trois fauconniers seront par ailleurs présents avec leurs chouettes. “Une bière spéciale a même été brassée pour l’occasion ! On a vraiment à cœur de plonger le public dans l’univers d’Harry Potter. On souhaite que la soirée soit totalement magique, plus encore à l’approche des fêtes de Noël.”

Pour obtenir son accès à Poudlard, les adultes devront débourser quatre euros, les enfants de moins de 12 ans deux euros. Les inscriptions ne sont pas obligatoires mais sont souhaitables (www.saint-ferdinand.be). Bar et restauration sont prévus. Tous les bénéfices seront reversés à Viva for Life, événement caritatif destiné à lutter contre la pauvreté infantile.