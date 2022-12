Grève en front commun au CHU Ambroise Paré de Mons : “nous voulons préserver un hôpital public fort !”

“Nous sommes convaincus que c’est notre dernier baroud d’honneur pour essayer de sauver le dernier hôpital public de la région de Mons-Borinage”, souffle François Roosens, président SLFP-ALR Wallonie. “Nous voulons garder un hôpital public fort, car nous sommes convaincus que chaque citoyen doit pouvoir avoir un choix. Il y avait et il y a toujours la possibilité, comme cela se passe sur Soignies, de travailler avec du public et du privé, dans un même réseau.” Avec des subventions publiques à hauteur de plus de 70 %, les syndicats ne comprennent pas la volonté de passer à une gestion 100 % privée, dont le contrôle sera plus difficile.

Une alternative soutenue depuis le début par les deux syndicats, qui sont favorables au projet de réseau mais qui s’opposent à la façon dont il est mis en œuvre. “On s’oppose à la privatisation de l’hôpital public pour toute une série de raisons”, ajoute Laurent Dufrasne, permanent syndical CGSP. “La première, c’est qu’il s’agit de l’un des derniers hôpitaux publics de Wallonie et que nous souhaitons le maintenir. La seconde, c’est parce que nous ne sommes pas d’accord avec la politique d’Helora. ”

Une politique qualifiée de “concurrentielle” envers les autres hôpitaux de la région. “D’un point de vue stratégique, on voit que la localisation des nouveaux hôpitaux à Jemappes ou Warquignies doit permettre de prendre des parts de marché aux hôpitaux d’EpiCURA. C’est un gaspillage d’argent public et cela, nous ne pouvons pas l’accepter.” Les deux syndicats craignent également les conséquences de cette fusion pour les travailleurs du secteur public.

Les contrats passeraient du public vers le privé, ce qui aurait des conséquences “sur la représentativité du personnel, la façon dont il serait payé ou encore les pensions.” Convaincus qu’il est encore possible d’envisager le projet différemment afin “de garantir des soins de qualité pour la population, quels que soient ses moyens ou ses convictions”, les syndicats ont annoncé qu’ils ne lâcheraient rien.

Du côté d’Ambroise Paré, on précise que l’activité hospitalière n’a pas été perturbée par la manifestation. À la date de mercredi dernier, quelque 120 travailleurs avaient officiellement déclaré prendre part à la grève. S’il est impossible de dire combien étaient effectivement à l’arrêt ce mercredi matin, les consultations et interventions ont pu être maintenues sans difficulté.