Mons : deux frères boxeurs de haut niveau accusés de coups au sein du cinéma Imagix

”Je n’ai en aucun cas porté des coups”, a précisé Sam à la barre du tribunal correctionnel de Mons. “Je ne comprends pas pour quelle raison ces personnes m’accusent”. Ce dossier est quelque peu sinueux puisque les victimes n’ont pas souhaité porter plainte auprès des services de police par peur de représailles.

Le couple témoin de la scène a indiqué : qu’il connaissait les deux frères de réputation et avait effectué des recherches sur le réseau social Facebook afin de les identifier.

”Le seul élément figurant au dossier semble être la déclaration des témoins”, s’est exclamé l’un des avocats de la défense. “C’est sur cette base que les prévenus sont accusés alors que même les images de caméras de surveillance du complexe ne démontrent aucune altercation”. Leur acquittement a donc été sollicité.

Des coups lors d’une soirée au SPARKOH

L’un des deux frères est également poursuivi pour une autre prévention en matière de coups et blessures.

Le 16 février 2020, les services de police sont intervenus au PASS, aujourd’hui rebaptisé le SPAROH à Frameries. Une victime, ivre, a été retrouvée au sol inconscient. D’après plusieurs témoins, le jeune homme aurait subi des coups de la part de Sam ce que l’étudiant a contesté.

Le représentant du ministère public a par ailleurs qualifié ce dossier de mystérieux. “La victime a prétendu avoir été agressée lui causant une longue période d’incapacité. Au moment des faits, elle précise aussi avoir subi un préjudice de plus de 3000 euros”. Après le dépôt de sa plainte, la victime n’a plus souhaité donner de suite… Pour l’ensemble des préventions, des peines allant de 2 à 6 mois de prison ont été requises.

”C’est mon client qui devrait se trouver sur l’autre banc et non celui des accusés”, a confié le conseil du prévenu. “Sam a bien été victime de coups et non l’inverse. Il a notamment été frappé au visage et a été mordu”. Plusieurs pièces dont des photos et un certificat médical le démontrent. La Ligue Francophone de Boxe a tenu à être informée du sort des deux frères dont le jugement sera prononcé le 17 janvier prochain.