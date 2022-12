Projet hospitalier HELORA : “C’est le premier clou du cercueil des services publics”, dénoncent le SLFP et la CGSP

“Nous soutenons depuis longtemps la création d’un grand pôle hospitalier à Mons-Borinage, nous ne sommes donc pas contre le projet en tant que tel”, souligne François Roosens, président SLFP-ALR Wallonie. “En revanche, nous ne pouvons que nous opposer à la façon dont les choses se préparent. Il est clair qu’il s’agit du premier clou du cercueil des services publics, alors que la santé est une matière qui doit à tout prix rester publique afin de garantir la neutralité et l’accessibilité des soins à l’ensemble de la population. ”

Discuté pour la première fois il y a près de dix ans, le projet Helora ne revêtait pas cette forme. “Il devait tenir compte de la part importante que représente le secteur public, assurer la protection des travailleurs et le traitement paritaire des organisations syndicales dans la nouvelle structure, garantir le respect de la représentation des travailleurs. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Alors que les travailleurs contractuels de la fonction publique perdront les maigres avantages qu’il leur restait, la future asbl reprendra des dirigeants en fin de carrière de la structure publique actuelle, avec des rémunérations bien plus élevées."

Le SLFP n’hésite pas à parler de scandale. “Qui pour s’émouvoir quand des dirigeants d’asbl subventionnées à hauteur de 70 % avec des fonds publics sont mieux payés que des ministres ?” Les deux syndicats estiment par ailleurs qu’ils sont exclus de l’ensemble des discussions et négociations, là où une autre organisation syndicale – la SETCa-FGTB Mons-Borinage, pour ne pas la citer – y est conviée. À cela s’ajoute encore la CSC qui, initialement mobilisée en front commun, fait finalement cavalier seul dans ce dossier.

“Il nous est difficile de ne pas être désabusé en voyant que toutes les organisations syndicales du service public ne sont pas unies pour sauvegarder la part de l’emploi public dans le secteur des soins de santé et n’osons pas croire que les liens philosophies et/ou religieux qui unissent les parties en présence y soient pour quelque chose… ” Convaincus “qu’il existe des solutions plus équilibrées et soutenant une fusion telle que proposée en 2011”, les deux syndicats seront mobilisés ce mercredi lors d’une action de grève.

Des perturbations importantes sont donc à attendre du côté d’Ambroise Paré. “Nous avons demandé qu’un service dimanche soit assuré, ce qui a été refusé par la direction. L’impact de la grève sur les services reste donc totalement inconnu”, regrette Laurent Dufrasne, permanent syndical CGSP. “Nous sommes conscients que stopper ce projet n’est plus possible et ce n’est pas ce que nous souhaitons. Nous souhaitons simplement rejoindre le processus et défendre les travailleurs du service public, qui seront fortement lésés et contraints d’abandonner une partie de leurs conditions.”

Un courrier de sensibilisation a par ailleurs été adressé à l’ensemble des élus locaux afin que ceux-ci pèsent sur la nécessité de s’opposer au détricotage de la fonction publique dans le domaine des soins de santé. “Qu’ils n’oublient pas que si le personnel du secteur public disparaît, ils n’auront plus aucun poids et deviendront, eux aussi, un jour sans utilité”, conclut François Roosens. Rappelons que la fusion, initialement annoncée pour janvier 2023, est reportée au mois d’avril ou juillet, en fonction de l’avancée des négociations.