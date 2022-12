Des seniors de la CSC Mons-La Louvière ont rédigé des cartes de vœux à l’attention des seniors isolés

Les militants CSC Seniors de Mons-La Louvière ont rédigé des cartes de vœux à l’attention des seniors isolés à qui ils veulent apporter un soutien particulier pendant la période des fêtes. “Les militants seniors sont très interpellés par le sentiment grandissant de solitude et d’isolement des personnes âgées”, a indiqué la CSC dans un communiqué. Avec le vieillissement de la population, de plus en plus de personnes âgées souffrent de solitude, qu’elles soient hébergées en maison de repos, en maison de repos et de soins, qu’elles soient malades à l’hôpital ou à domicile.