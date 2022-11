Une trentaine de Montois à Florence (Italie) pour participer au marathon

“Un ami voulait faire son premier marathon à Florence. Nous nous étions donc inscrits en 2020 avant de devoir annuler en raison de la crise sanitaire. Nous nous étions alors portés sur celui de La Rochelle, qui était à la même date, avant d’également devoir annuler. Nous avions donc finalement fait un marathon au départ de chez lui. Nous avions réalisé deux boucles de semi-marathon pour atteindre la distance escomptée”, confie Nicolas Dufrane, membre du comité du Mons Running Team.

Bien décidés à participer au marathon de Florence, les deux amis ont retenté le coup l’année suivante, en vain… “Vu que nous étions inscrits pour l’édition de 2020, nous pouvions reporter notre inscription à 2021, ce que nous avons fait”, poursuit Nicolas Dufrane. “À nouveau à cause du covid, nous avons dû annuler. Nous avons tout de même pu participer à celui de La Rochelle. Cette année est finalement la bonne pour celui de Florence. Nous devions partir à quatre initialement. Tout le club a finalement décidé de nous suivre et de partir également. Nous sommes donc une trentaine. ”

Tout ce petit monde est arrivé ce vendredi en Italie. Après une première nuit à l’hôtel, et quelques sorties pour fêter leur voyage, ils sont allés chercher leur dossard ce samedi. Ils profitent désormais de la journée avant de se lever tôt ce dimanche pour parcourir le marathon de Florence. “Nous prenons le départ ce dimanche à 8h30. Certains d’entre nous vont viser les trois heures, d’autres font leur premier marathon. Je vais essayer de les emmener pour viser les 3h45. Ils sont bien prêts donc cela devrait se passer sans problème. Il y en a ensuite qui sont un peu plus lents et qui visent donc les quatre heures et une qui fait son premier marathon à 48 ans et vise donc un chrono de 4h20. Certains membres ne participent pas à la course et se chargeront donc de nous encourager”, explique Nicolas Dufrane.

Les Montois auront fort à faire puisqu’ils parcourront les rues de Florence accompagnés de plus de 7 500 participants. “Nous avons fait un planning de préparation de 12 semaines avant de nous défier aux 7 500 participants. Il comprenait quatre sorties par semaine dont une avait lieu le dimanche et était un peu plus longue. Nous avons allongé progressivement nos courses pour arriver jusqu’à 29 kilomètres de distance”.

Dès leur retour, le comité du Mons Running Team se réunira pour trouver un nouveau marathon à réaliser en 2023. Le club compte bien à nouveau rassembler tous ses membres lors d’un voyage. “Nous essayerons de trouver un marathon qui propose aussi des courses de 10 et 20 kilomètres pour que tout le monde puisse courir”, conclut Nicolas Dufrane.