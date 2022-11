15 nouvelles bornes électriques vont être installées par la ville de Mons

“Mons adhère au marché organisé par la centrale d’achat de la province de Hainaut et portant sur l’acquisition de bornes de recharge pour véhicules électriques, vélos, accessoires et services liés”, explique Charlotte De Jaer (Ecolo), échevine en charge de la mobilité. “Cette adhésion regroupe deux dossiers au budget extraordinaire de la ville, à savoir l’installation de bornes de recharge au parking de la Halle et de bornes dans l’espace public, et un complément sur le budget ordinaire pour la maintenance des bornes installées au parking Grand-Place et Messines.”

Le montant du marché est estimé à 104 357 euros. “Au total, ce sont 13 bornes qui vont être installées par la ville dans l’espace public”, poursuit Charlotte De Jaer. Celles-ci le seront à la place de Parc à Mons, au square Roosevelt, à l’avenue Frère Orban, sur les places de Jemappes, Cuesmes, Havré, Ghlin, Saint-Symphorien, Nimy, Flénu et Hyon. Deux bornes sont aussi prévues sur la place de Bootle.

“Il s’agira de bornes permettant une recharge rapide. On estime que proposer ce genre de service dans l’espace public est important car il s’agit désormais d’un critère d’attractivité d’un centre-ville, là où aujourd’hui, la majorité des bornes sont placées au sein d’espaces commerciaux.” Avec les 50 futures bornes prévues par la Région wallonne à l’horizon 2024, l’ensemble des communes du grand Mons seront équipées.