Fermeture temporaire de la crèche La Clairière Enchantée, à Havré : les parents réclament une réouverture "immédiate et durable"

Ce vendredi, la direction de la crèche sera invitée à s’expliquer devant le comité de l’ONE. Sur base de cette audition, décision devrait être prise de lui rendre ou non son autorisation d’accueil. Ce qu’espère ardemment la majorité des parents dont les enfants fréquentent toujours les lieux. Nous en avons rencontré certains. Paul Roisin, Marie Eeckhout, Pauline Meunier et Anaïs De Groodt parlent d’une même voix pour tous : ils souhaitent la réouverture immédiate de la crèche.

“Lorsque la directrice nous a convoqués d’urgence et nous a annoncé la fermeture, nous avons cherché des solutions le soir même, tous ensemble. C’était la douche froide. Du jour au lendemain, nous nous retrouvions sans solution de garde”, expliquent-ils. “On a cherché à comprendre les raisons de cette fermeture. On a pu lire le courrier adressé à la crèche par l’ONE. Il n’y a pas de négligence, pas de maltraitance. La majorité des griefs relèvent de problèmes administratifs. ”

Un courrier à l'ONE et une pétition en ligne

Plus de 15 jours après la fermeture de la Clairière Enchantée, les parents se disent dans l’incompréhension. “Si on avait le moindre doute quant à la sécurité de nos enfants, bien sûr qu’on les aurait retirés de là ! La directrice, que l’on appelle Nanou, a toute notre confiance. On la soutient et on sait que cette crèche et les enfants représentent toute sa vie.” Pour tenter de faire bouger les choses, 16 des 21 parents ont rédigé un courrier à l’attention de l’ONE.

Une pétition en ligne, signée à ce jour par plus de 200 personnes, a également été lancée afin de réclamer "une réouverture immédiate et durable" . “Nous ne comprenons pas pourquoi les plaintes de parents dont les enfants ne sont plus là sont davantage prises en compte. Personne ne nous a demandé notre avis, comment nos enfants se sentent à la crèche et comment, nous, nous voyons les choses.”

Pour ces parents, la situation est d’autant plus difficile à vivre que retrouver un milieu d’accueil relève du parcours du combattant. “Nous ne pouvons pas imaginer que la Clairière Enchantée ne rouvre pas… Nos enfants s’y sentent bien, sont heureux d’y aller. Ils vivent d’ailleurs assez mal la situation, ne la comprennent pas. C’est inconfortable pour nous car nous devons faire appel à la famille, aux amis, réduire nos temps de travail avec ce que cela implique, notamment financièrement,… Mais c’est surtout dommageable pour eux."

L’ensemble des parents reste dès lors suspendu à la décision de l’ONE, attendue ce vendredi. “On a adhéré au projet pédagogique de la structure et on souhaite aller jusqu’au bout. On n’a aucune envie de devoir mettre nos enfants ailleurs.” S’il fallait en arriver là, l’une des mamans annonce qu’elle envisagera plutôt d’arrêter de travailler. “On est prêts à s’investir, à aider les équipes dans la mesure du possible, notamment d’un point de vue administratif si cela est nécessaire.”

L’ONE se positionnera ce vendredi. Deux scénarios sont désormais à envisager : une fermeture définitive des lieux ou une réouverture, conditionnée à de plus ou moins importants changements au sein du milieu d’accueil.