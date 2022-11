TC Mons: huit ans de prison pour une violente agression à la gare de Saint-Ghislain

La scène a été filmée. On y voit le prévenu qui discute avec une dame à l’arrêt de bus. Elle semble pleurer et lui montre des cicatrices au visage. Elle appelle la victime, un homme avec lequel le prévenu s’était battu quinze jours plus tôt. Le prévenu a déclaré qu’il était animé d’un esprit de vengeance à l’égard de la victime qui avait pris le dessus lors de la rixe.