Love Story, le premier salon belge de la romance, sera organisé à Mons en mai 2023

Une campagne de financement participatif vient d’ailleurs d’être lancée via la plateforme KissKissBankBank. “On avait l’idée depuis quelques mois déjà et on s’est lancées. On en a parlé à Catherine (Hocquet, la présidente de l’asbl, NdlR), on lui a présenté notre projet”, expliquent Flora Dequenne et Marine Pilate, chargées de projets. “Au salon du livre de Wallonie, la section romance bénéficie toujours d’un large engouement. On est persuadées qu’un salon qui lui serait totalement dédié pourrait connaître un joli succès.”

Sans aides publiques

Pas question cependant, à ce stade, de solliciter des aides publiques. “On ne peut pas se permettre de demander des subventions, on préfère qu’elles soient accordées au salon du livre de Wallonie, qui est un événement majeur." Ce dernier attire en effet quelque 20 000 visiteurs à chaque édition. “On se lance donc sur fonds propres, avec l’objectif minimum de réaliser une opération blanche. Nous sommes une asbl, on peut difficilement faire autrement. On doit atteindre l’équilibre.”

Un objectif de 1000 euros a été annoncé via KissKissBankBank. À l’heure d’écrire ces lignes, 477 euros ont déjà été récoltés et la campagne ne sera clôturée que dans 59 jours. “Comme pour chacun de nos événements littéraires, on souhaite que l’entrée au salon soit totalement gratuite pour le visiteur. On estime que la culture doit être accessible à toutes et tous. On souhaite vraiment maintenir cette gratuité."

60 auteurs indépendants et quelque 15 éditeurs seront au rendez-vous de cette première édition. “La proposition a séduit de nombreux auteurs belges mais surtout français car on accepte les auteurs autoédités, ce qui n’est le cas de tous les salons”, précise encore le duo. “La romance est un genre très présent au sein des communautés de lecteurs ou dans les librairies. On le retrouve pourtant assez peu dans les salons.”

Avec Love Story, les amateurs du genre seront plus que servis. “La romance sous toutes ses formes sera représentée.” Reste donc à rassembler les fonds mais l’organisation a bon espoir. Des sponsors privés – sex-shop, magasins de lingerie, parfumeries… – seront notamment sollicités afin de compléter les dons récoltés via la campagne de financement participatif.