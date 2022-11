Mons: une action du PTB pour dénoncer le coût des factures énergétiques

Les militants du parti d’extrême gauche et des citoyens seront ainsi invités à se rassembler et à protester "contre l’étrangement financier que constituent les factures de régularisation énergétiques exorbitantes et la hausse inacceptable des acomptes mensuels réclamés par l’ensemble des fournisseurs qui dépassent fréquemment le montant du loyer et/ou de la mensualité du prêt hypothécaire."