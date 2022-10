Le collège communal de Mons demande à la SNCB de rétablir la liaison avec Paris

Aujourd’hui, les voyageurs souhaitant se rendre à Paris à partir de Mons, dont la nouvelle gare devrait être inaugurée dans le courant de l’année 2023, huit ans après le projet initial, doivent se rendre à Bruxelles, Lille, Maubeuge ou encore Valenciennes pour prendre le train vers la capitale française.

La liaison Mons-Aulnoye (France) sur la ligne 96 devrait être supprimée en décembre 2022. "Il n’y aura donc plus aucune liaison transfrontalière au départ de la cité du Doudou", ont souligné les autorités montoises, qualifiant la situation d’"anormale, à l’heure où les déplacements en train s’imposent comme une évidence."

Pour les autorités communales de Mons, "le chef-lieu du Hainaut et capitale culturelle de la Wallonie se doit de bénéficier d’une liaison transfrontalière ferroviaire efficace".

"Dans l’autre sens, qu’il s’agisse des travailleurs venant prester dans nos entreprises et institutions, des étudiants qui suivent leurs études supérieures à Mons ou encore des touristes venant visiter Mons et ses nombreuses attractions culturelles et récréatives, le train doit rester une option crédible et confortable, tant d’un point de vue économique qu’écologique."