La gare de Mons devrait être finie en juillet 2023

Le mois de juillet 2023 marquera-t-il la fin du chantier de la gare de Mons? C’est en tout cas la dernière date annoncée. Si la CEO de la SNCB s’est montrée moins "précise" sur le timing, n’osant probablement plus s’avancer tant le dossier a connu son lot de couacs et contretemps, elle confirme en tout cas sa volonté de voir les travaux se terminer aussi rapidement que possible… C’est-à-dire avant la fin de l’année 2023. On rappellera qu’initialement, la durée du chantier était évaluée à trois ans et demi. Elle est désormais de douze années.