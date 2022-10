Mons-Borinage: un festival des lumières et des expositions internationales pour renforcer l'offre touristique

Ces subsides sont octroyés dans le cadre des fonds FEDER relatifs au développement urbain, une enveloppe fermée arrêtée par le gouvernement wallon et destinée au financement de projets à vocation touristique. À l’issue de l’appel à candidatures lancé en mars dernier, dix projets susceptibles d’aboutir grâce à cette source de financement avaient été déposés. Quatre ont été retenus, donc deux pour Mons.

"Ces subsides vous nous permettre de poursuivre nos ambitions en matière d’expositions internationales", souligne Christophe Mazza, directeur de la Maison du Tourisme de la région de Mons. "On le constate dans les chiffres de fréquentation, c’est une offre culturelle qui attire énormément de touristes. En pleine crise covid, l’exposition dédiée à Fernando Botero avait attiré 50 000 personnes. Celle consacrée à Niki de Saint Phalle en avait attiré 75 000. On peut raisonnablement tabler sur 60 000 visiteurs par exposition et nous en avons prévu quatre pour des retombées économiques estimées à cinq millions d'euros"

Pour la ville, on est donc loin de la dépense inutile. "Visit Wallonia a estimé qu’un touriste d’une journée, lors d’une excursion en Wallonie, dépense en moyenne 21,5 euros. Les retombées pour les commerces, restaurants, structures culturelles sont indéniables. Notre politique culturelle et évènementielle va dans ce sens." L’objectif poursuivi via l’organisation d’un festival des Lumières n’est pas différent.

"Il se déroulera en janvier ou février 2024 sur deux ou trois semaines. Tout cela reste encore à définir", précise le directeur. "Il rayonnera également sur les communes boraines et ne sera donc pas exclusivement concentré sur Mons. On peut imaginer la Maison Van Gogh, les terrils,… Des partenaires seront identifiés. On tient à préciser que le projet a été soumis à l’analyse d’un jury indépendant, composé d’élus mais aussi de forces vives de la région: universités et hautes écoles, hôpitaux, syndicats, entrepreneurs,…"

En période de crise énergétique, l’organisation de pareil événement peut enfin questionner. "Le projet est étudié depuis plus d'un an, il a été introduit bien avant celle-ci et une attention toute particulière sera apportée à notre consommation énergétique. Comme c’est pratiquement toujours le cas, des experts en la matière seront concertés afin de la facture soit réduite à son strict minimum, notamment via l’utilisation de LED et de nouvelles technologies de diffusion. C’est d’ailleurs un point qui faisait partie des critères imposés."

La ville entend dès lors balayer les critiques en insistant sur les retombées positives que des événements touristiques d’ampleur engendrent pour Mons et les communes voisines.