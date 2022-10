Marathon de la propreté à Mons-Quévy: entre prévention et répression

"Les agents constatateurs et les policiers, qui font déjà de la lutte contre les nuisances sociétales leur quotidien, ont patrouillé de concert en véhicule et à pied dans différentes entités de la zone de police à savoir le centre-ville de Mons, Jemappes et Cuesmes en se concentrant notamment sur les dépôts d’immondices, les déjections canines, les jets de mégots et autres déchets sur la voie publique", explique-t-on du côté de la zone de police Mons-Quévy.

Malheureusement, force est de constater que pareille opération d’envergure reste nécessaire. Sur ces cinq jours, trois PV pour dépôts sauvages ont été rédigés et trois sanctions administratives communales infligées. Deux dépôts sauvages supplémentaires ont été constatés mais faute d’indice, les responsables n’ont pas pu être identifiés et verbalisés. L’auditeur du travail a par ailleurs rédigé un PV. Enfin, un PV pour maltraitance animale a été dressé.

"Outre ces constats et verbalisations, une action de prévention a été réalisée dans le centre-ville de Mons, notamment par la distribution de cendriers de poche et de sacs à déjections. Les nuisances sociétales constituent une priorité de notre Plan Zonal de Sécurité et, outre le travail journalier, de la Cellule Mixte Incivilités, des actions seront à nouveau menée au sein de notre Zone de Police pour lutter contre cette problématique."

Une nécessité pour qu’enfin, les personnes inciviques se montrent plus respectueuses de l’environnement et des autres.