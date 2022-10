Havré: du personnel paramédical aux côtés des enseignants de l’Orée du Bois pour encadrer les enfants avec autisme

Une vraie avancée pour les parents d’enfants dont le diagnostic est posé, tant leur prise en charge peut être compliquée, faute de structures adaptées. "Ce type d’enseignement nous autorise du personnel paramédical dans les classes. Au moins quatre personnes peuvent aider les enseignants", explique Caroline Maëm, coordinatrice générale du Centre Provincial d’Enseignement Spécialisé de Mons (CPESM). Une nouvelle classe "de transition" a par ailleurs pu être ouverte.

"Le nombre d’élèves pris en charge reste identique mais pour ce que nous appelons le pôle teacch, nous passons d’une classe maternelle et trois classes primaires à une classe maternelle, quatre classes primaires et une classe"fonctionnelle". Il s’agit d’un lieu temporaire d’apprentissage au sein duquel les enfants qui ont besoin de se familiariser avec les rituels scolaires pourront évoluer avant d’accéder par la suite à une classe plus pédagogique." Des classes plus petites et encadrées par du personnel spécifiquement formé, voilà qui devrait changer la donne.

Là où auparavant, deux enseignants s’épaulaient au sein d’une même classe, l’enseignant est désormais accompagné par du personnel paramédical: une psychologue, une logopède,… "Les binômes ont changé, leur façon de travailler aussi. Le personnel paramédical apporte ses outils et son expertise pour en faire profiter toute la classe, en complémentarité avec l’enseignant. C’est une révolution importante et l’on sait déjà qu’elle sera bénéfique."

Du côté des enseignants concernés, le changement est plutôt bien accueilli. "Ce nouveau type d’enseignement aide à mieux travailler la communication, l’oralité, le langage, la gestion des émotions avec nos jeunes élèves autistes", poursuit la coordinatrice. "Pour les enseignants, ce projet contribue à adapter d’autant plus les méthodes d’apprentissage en travaillant des compétences spécifiques et en poursuivant ce qui est entamé depuis de nombreuses années via des techniques spécifiques qui aident les jeunes à progresser." Situé à Havré, l’Orée du Bois accueille environ 150 élèves de 2,5 ans à 13 ans.