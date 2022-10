Elio Di Rupo questionné au parlement sur le chantier de la gare de Mons: le ministre-président botte en touche

Car le budget, initialement évalué à 37 millions d'euros, a explosé, passant ainsi à près de 330 millions d'euros. Ce lundi en commission, le député PTB John Beugnies a sollicité des explications auprès de l'actuel ministre-président et ancien bourgmestre de Mons, Elio Di Rupo (PS). "Je sais que l'on va me répondre que c'est la SNCB, que c'est le gouvernement fédéral, que ce n'est pas de votre responsabilité", a-t-il lancé au socialiste.

"Mais il y a des questions qui se posent quant à votre rôle, des questions sur le rôle du gouvernement wallon. On a cette explosion anormale des coûts qui vient d’un problème particulier souligné par la Cour des comptes : au départ, il ne s’agissait que d’une passerelle à côté de l’ancienne gare. C’est pour cela qu’un marché public avait été fait. Au final, il s’agit d’une toute nouvelle gare-passerelle. Et là, aucun marché public n’est relancé, on garde le même architecte, la même société."

Et de poursuivre : "Cet architecte, il avait été choisi par un jury. Un jury dont vous étiez le président, Monsieur Di Rupo. La Cour des comptes parle clairement de favoritisme. La presse, elle, parle de trucage. Comment vous justifiez cela ? Cela fait des années que l'image de la Région wallonne et que la confiance dans les politiques est totalement saccagée par la gestion calamiteuse qui est faite de l'argent de citoyens. 32 millions d'euros wallons ont aussi été investis dans ce projet, pour un nouveau quai de bus."

Pour le député PTB, trop de questions restent sans réponse. "Comment est-il possible que des choses pareilles se passent encore en Région wallonne ? Pourquoi les procédures en place n'ont pas suffi à éviter tout ça ? Comment la Région a pu cautionner ce projet et investir dedans ? Et qu'allez-vous faire pour éviter que ça se reproduise à l'avenir ? Les gens en ont marre de voir que leur argent est mal utilisé par les politiques. Vu les sommes en jeu, je pense que l'on est en droit d'avoir des réponses."

Sans aucune surprise, Elio Di Rupo s'est contenté de refiler la patate chaude, se dédouanant de toute responsabilité. "Je crains que la question ne soit pas adressée au destinataire adéquat", a-t-il répondu. "Le transport ferroviaire est une compétence fédérale et la Région wallonne ne revendique aucune compétence dans ce domaine. La SNCB a été chargée d'effectuer ces travaux. Aucun travail n'a été effectué par la Région wallonne. Il ne m'appartient pas de répondre aux questions qui ne concernent pas la Région wallonne."

Dans ce dossier, le silence est plus que jamais d'or. Des responsabilités devront pourtant être établies et à l'époque, c'est bien Elio Di Rupo, alors bourgmestre de Mons, qui a piloté le dossier. "Je m'attendais à cette non-réponse : personne n'est responsable, tout le monde se refile la patate chaude", a réagi John Beugnies. "La Région wallonne a accordé le permis de cette nouvelle gare, elle a donc une responsabilité. Elle a fait le choix de soutenir le projet en investissant dedans. Elle l'a donc cautionné."

Le tout avec de l’argent public, rappelons-le.