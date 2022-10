« Les impôts des Montoises ne doivent pas servir à pratiquer une politique partisane »: Mons en Mieux dénonce l’utilisation du personnel communal par le collège communal

"Les équipes sont au service de l’administration publique et doivent donc exercer leurs fonctions au nom d’une absolue impartialité politique. Pourtant, force est de constater, et avec une certaine régularité, que quelques employés doivent répondre à une indubitable demande partisane de la part du Collège communal, laissant ainsi apparaître une ambiguïté particratique", dénonce le conseiller d’opposition.

"À plusieurs reprises, nous avons dénoncé une utilisation abusive de la compétence de plusieurs profils fonction au profit du groupe PS, notamment les services en charge de la relation presse de la création de contenu photographique. Il serait de mauvaise foi de réfuter les attaques répétitives colportées à l’égard de notre groupe dans de nombreux communiqués de presse, tout comme il serait de mauvaise foi de nier les directives données au photographe de ne pas cadrer les élus politiques siégeant dans l’opposition lors des représentations officielles."

L’élu rappelle que 22% des électeurs montois ont voté pour Mons en Mieux et que le collège PS-Ecolo ne représente de ce fait pas la population dans son ensemble. "Que nous ne soyons pas photographiés ou que nous soyons attaqués avec des mensonges et bassesses nous importe peu, ne nous étonne guère. En revanche, nous nous inquiétons de la diffusion des photos des échevins dans le Mons Mag et dans les stories Instagram et Facebook. Cette manière de procéder ne met pas les actions de la Ville en valeur mais plutôt le collège."

Pour Mathieu Veltri, il s’agit d’une façon "d’utiliser des moyens publics au profit d’une communication politique partisane." Des critiques auxquelles Nicolas Martin (PS), bourgmestre, a répondu en précisant qu’il y avait confusion entre le personnel engagé au sein de son cabinet et au sein des services administratifs, notamment du service communication. "La porte-parole du collège porte, comme son nom l’indique, la parole du collège."

Quant au photographe de la ville, aucun mot d’ordre ne lui serait donné. "Il travaille sur le terrain pour le compte de l’administration, pour illustrer les travaux et initiatives portés par celle-ci et par le collège. Pas plus tard que ce week-end, il était au salon du livres, événement soutenu par la ville mais présidé par une élue MR." Enfin, quant au Mons Mag, Nicolas Martin rappelle que l’une ou l’autre photo des échevins n’ont rien d’anormal lorsque l’on évoque des dossiers qu’ils ont porté et fait aboutir.

Mons en Mieux n’en démord cependant pas, estimant que le collège communal manœuvre pour invisibiliser les membres de l’opposition. En la matière, la population se fera certainement sa propre opinion.