Tournoi FIFA 23 à Mons: « Il la mérite sa PS5 »

Visages fermés, sourcils froncés et pouces agités sur les joysticks des manettes de PS5 : les huit jeunes joueurs de la phase finale du tournoi FIFA 23, organisée au centre commercial des Grands Prés, à Mons, sont imperturbables quand il s’agit de jouer un match de football sur petit écran. Leur état de concentration contraste avec le brouhaha de la foule déambulant dans les allées du plus grand shopping de Wallonie. Pourtant, ils sont unanimement: "on est venu avant tout pour prendre du plaisir en jouant".