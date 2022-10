Mars n'est pas épargné par la crise énergétique: la facture gonfle de 435 000 euros

Sur la planète Mars, les équipes ne sont pas à l’abri de mesures d’économie. "On ne peut pas dire que ce soit la fin du monde mais la situation est préoccupante", concède Philippe Degeneffe, directeur général de Mars - Mons arts de la scène. "Notre institution est particulière du fait des sites que nous gérons. Ils sont au nombre de dix et en dehors de l’auditorium Abel Dubois et du théâtre royal de Mons, dont l’exploitant paie les charges, nous tournions avant la crise aux alentours de 180 000 euros de charges en gaz et électricité."

Aujourd’hui, les choses ont déjà bien changé. "Sans aides, sans mesures d’économie et à volume d’activité égal, le surcoût calculé pour l’année 2023 se chiffre à 435 000 euros. Nous dépassons donc les 600 000 euros, ce qui représentent 10% de la subvention octroyée par la Fédération Wallonie-Bruxelles." Un coût exorbitant, donc, auquel la structure doit pourtant faire face pour assurer ses missions et maintenir la culture accessible au plus grand nombre.

"On ne désespère pas, on mise encore sur l’annonce prochaine de bonnes nouvelles, notamment un plafonnement du prix de l’énergie ou l’octroi d’aides auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Région wallonne, du gouvernement fédéral ou de l’Europe. Ces aides ne compenseront pas tout mais elles seraient les bienvenues." Dans l’attente d’une éclaircie, un plan d’actions est malgré tout en cours d’élaboration.

"Nous en avons encore discuté en réunion ce mardi. Quelles sont les mesures à prendre, doit-on adapter notre fonctionnement pour réduire nos factures? Ces questions sont posées. Certaines choses sont plutôt évidentes. Il s’agit de limiter l’éclairage en journée, de réduire d’un degré la température de nos salles,… Le processus est lancé, nous y travaillons." Encore en contrat fixe, Mars passera en contrat variable dès le 1er janvier prochain.

Si la crise persiste et s’installe sur le long terme, ces mesures pourraient donc ne pas suffire. "À ce stade, on n’envisage pas de fermeture ou d’annulation de spectacles, et on espère ne pas devoir en arriver là. Mais si nous n’obtenons ni aide, ni plafonnement, certaines décisions devront être prises." En tant que président de la Fédération des Employeurs des Arts de la Scène (FEAS), Philippe Degeneffe a déjà écrit aux différents ministres compétents afin d’attirer leur attention sur la problématique.

À ce stade cependant, aucune solution miracle n’est annoncée.