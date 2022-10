Burger City va ouvrir à Quaregnon : plusieurs cuisines sous un même toit

"Nous sommes dans l’horeca depuis 12 ans et nous avons tenu jusqu’à trois établissements", explique Mohames Targui. "Passer de la pizza au burger, c’est un nouveau défi. On avait envie d’autre chose, de changer un peu et d’innover. On a toujours eu à cœur de pouvoir proposer des choses qui sortent un peu de l’ordinaire, d’essayer d’avoir un peu d’avance sur la concurrence. On espère ne pas faire exception cette fois-ci."

Concrètement, Burger City proposera un mélange des genres. "C’est un espace bien aménage, au sein duquel on retrouvera différentes cuisines: du fastfood classique, des french tacos et finalement des burgers gourmets. On privilégie, dans tous les cas, la qualité de la viande avec des produits frais. Nos burgers seront composés de viande de black angus et de tomme de Savoie, par exemple, entre un pain brioché de 100 grammes. La majorité de nos desserts seront aussi faits maison."

Le duo a des idées bien précises et met désormais la dernière touche avant l’ouverture du restaurant. "Nous avons repris et totalement rénové un ancien café. Nous avons entrepris d’importants travaux pour que les lieux soient chaleureux et accueillants. Dans la cuisine, un espace sera dédié à chaque spécialisé. On a hâte de pouvoir faire découvrir les lieux à la clientèle." La restauration pourra être consommée sur place, à emporter ou en livraison.

L’excitation domine donc les deux frères, même si ceux-ci restent conscients que le moment est peut-être mal choisi. "L’ouverture se fera dans un contexte compliqué mais on reste confiants, on espère que le concept plaira et que la qualité de nos produits fera la différence. On ne s’adresse pas à un seul public cible, on est en mesure de plaire à un grand nombre de personnes. On proposera des horaires plus réduits que pour les pizzerias… De toute façon, il était déjà trop tard pour reculer; on a les deux pieds dedans, il faut maintenant ouvrir!"

L’ouverture interviendra dans le courant du mois d’octobre mais aucune date officielle n’a encore été annoncée. Il faudra dès lors suivre l’actualité de la page Facebook Burger City pour ne pas passer outre.