Les logements de Mons-Borinage sont des passoires énergétiques: « Il faut envisager des solutions sur le long terme! »

Le Centre d’Études en habitat durable de Wallonie (CEHD) vient de publier ses statistiques concernant la performance énergétique du parc de bâtiments résidentiels de Wallonie. Un document de 162 pages qui atteste que "la majorité des logements certifiés sont énergivores", bien que l’on puisse noter une progression. Ils étaient en effet plus d’un tiers à se situer dans le label G lors du précédent rapport, contre 28,3% actuellement. Les labels les plus performants restent en revanche équivalents.

Chez nous, en matière de label G, toutes les communes de l’arrondissement disposent d’une moyenne supérieure à celle de la Région wallonne (28%). Honnelles plafonne par exemple à 53,1%, Hensies à 47%, Dour à 44,4%. La plupart (exception pour Honnelles, Jurbise, Lens, Mons et Saint-Ghislain) sont également au-dessus de la moyenne wallonne pour les labels F. Aucune commune n’atteint le pourcentage wallon (1%) pour les labels A, A+ et A++, bien que Jurbise s’en rapproche (0,7%).

Pour Lionel Pistone, conseiller communal à Colfontaine mais également animateur chez Nature & Progrès Belgique, des solutions structurelles, à envisager sur du long terme, permettraient d’améliorer la tendance et d’aider les ménages. "Je pense que les mesures prises, comme le chèque énergie ou la réduction de la TVA, sont bienvenues pour alléger la facture des ménages mais je pense également qu’elles sont loin d’être suffisantes car elles ne règlent pas le problème de fond", estime-t-il.

"L’état actuel du bâti en Belgique est catastrophique, et c’est notamment sur ce point qu’il faut travailler. A mon sens, il est indispensable de rénover nos logements avec des matériaux durables afin de réduire notre dépendance aux énergies. Cela a évidemment un coût mais sur le long terme, il sera certainement plus faible que si on laisse la situation telle qu’elle est actuellement, et qui risque fortement d’empirer."

L’animateur est clair: c’est l’État qui doit financer ces rénovations, via des primes à la rénovation et à l’isolation ou à des crédits à taux zéro mais aussi les banques privées, "sauvées par l’argent du contribuable en 2008."

"Cela doit se faire via l’octroi de prêts rénovations et isolations à très long terme, qui seraient liés au bâtiment et non pas à la personne. En cas de vente, le prêt suivrait le bâtiment et l’acheteur saurait que l’habitation est vendue avec un prêt à rembourser."

Et de poursuivre: " Le propriétaire qui souhaite rénover de manière éco-responsable son logement mais n’en a pas les moyens se verrait octroyer une somme conséquente. On peut parler de 60.000 euros pour une belle rénovation, couplée à l’installation de panneaux photovoltaïque, sur une durée de 60 ans.

Il aurait alors à rembourser 1000 euros annuellement (+ les intérêts)… Montant qui sera nettement inférieur, aux prix actuels de l’énergie, aux économies d’énergies réalisées grâce aux rénovations. Ce mécanisme peut également être valable pour l’isolation et la rénovation des bâtiments publics tels que les écoles, bibliothèques, CPAS, etc. "

Ce n’est pas la seule piste qui mériterait d’être étudiée, selon l’élu local. "Pour inciter les propriétaires à améliorer la qualité des habitations mis en location, il faudrait pouvoir signer des conventions gagnant-gagnant entre les propriétaires et les locataires: après un audit indépendant, le premier rénove en profondeur son bâtiment – ce qui permettra au second de faire des économies – tandis que le locataire s’engage à reverser la moitié des gains économisés au propriétaire afin que celui-ci amortisse son investissement. Les deux parties seraient alors gagnantes et l’environnement aussi!"

Des actions pourraient être prises à l’encontre des multipropriétaires qui refuseraient cette solution. "On pourrait plafonner les loyers en fonction de la performance énergétiques des bâtiments. Au plus le PEB est bas, au plus le loyer l’est aussi."Quant au tarif social, Lionel Pistone soutient la proposition de deux élus CD&V, qui proposent le placement de panneaux photovoltaïques sur les toits des bénéficiaires afin qu’ils soient autonomes en électricité.

Il s’agit de quatre propositions qui demandent un peu de travail, certainement juridique, mais qui pourraient permettre de régler une partie du problème sur un plus long terme que les mesures envisagées jusqu’à présent par les différents gouvernements. Si le Premier Ministre a besoin d’idées, je lui conseille de se tourner vers la société civile, elle n’en manque pas", lance encore l’élu.