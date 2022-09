Conseils communaux à 14h à Mons: «Je ne vois pas comment la ville ne pourrait pas être contrainte de faire marche arrière»

En commission, Jacqueline Galant (MR) et Nicolas Tzanetatos (MR) ont questionné le ministre des pouvoirs locaux et de la ville, Christophe Collignon, rappelant que pareil horaire ne permettrait pas à l’ensemble des conseillers de prendre part aux travaux du conseil communal. "La détermination des horaires du conseil communal relève exclusivement de l’autonomie communale, puisqu’il s’agit d’une compétence dévolue au collège communal, qui fixe le jour, l’heure et l’ordre du jour", a rappelé le ministre.

"De manière générale, il est cependant de bonne administration de veiller à ce que les heures permettent aux conseillers d’assister à la réunion, eu égard aux obligations professionnelles de chacun. De même, les citoyens désireux d’assister aux conseils communaux doivent être en mesure de le faire." On imagine évidemment mal un travailleur quitter son poste sous prétexte de rejoindre la salle du conseil ou de profiter de la diffusion des débats sur YouTube…

Du côté du collège, PS et Écolo soulignaient que des congés politiques permettraient aux élus de se libérer de celles-ci afin d’assister aux conseils communaux. Une disposition qui, rappelons-le, ne s’applique ni aux indépendants, ni aux travailleurs du secteur privé ou aux enseignants. Pour le ministre, une solution doit malgré tout être trouvée afin de limiter la durée des débats. "La clôture systématique des séances à une heure avancée de la nuit ne sert pas la sérénité et ne rend pas l’échange démocratique attractif."

Et de poursuivre: "L’intelligence des membres de chaque parti doit permettre de trouver un point d’équilibre." À ce jour, aucun recours n’a semble-t-il été déposé auprès du ministre, qui n’apporte donc pour l’instant qu’une réponse générale à la problématique. Depuis le mois de janvier, la longueur moyenne des discussions du conseil communal est de 6,5 heures, avec un pic de 9 heures. Et ce sans que le nombre de points inscrits à l’ordre du jour ne soit excessif.

Chef de file de Mons en Mieux, Georges-Louis Bouchez n’avait pas mâché ses mots après avoir pris connaissance des ambitions de la majorité PS-Écolo, estimant qu’il s’agissait d’une vaine tentative pour le faire taire. "J’attendais la réponse du ministre pour pouvoir déposer mon recours. Nous allons pouvoir y joindre certains de ces éléments et ainsi lui donner plus de poids", explique le Montois.

"Deux arguments majeurs me laissent penser que nous obtiendrons gain de cause: Premièrement, les conseillers doivent pouvoir participer aux débats du conseil. Deuxièmement, le public ne doit pas être empêché d’y assister. Sur base de ces deux éléments, je ne vois pas comment la ville ne pourrait pas être contrainte de faire marche arrière. Qui est disponible un mardi, à 14 heures, pour assister à un conseil communal? Pas grand monde."

Le président du Mouvement Réformateur avait déjà annoncé que malgré les contraintes et un agenda bien chargé, il ferait toujours son possible pour ne rater aucune séance du conseil.