Des produits issus de quelque 160 producteurs et fournisseurs. Aujourd’hui, la clientèle se fait moins nombreuse mais la coopérative entend répondre à certaines demandes en lançant notamment un drive.

"Dès l’ouverture du marché, on a eu des demandes pour proposer de la vente en ligne", se souvient Céline De Bisschop, responsable de la coopérative. "C’était financièrement et logistiquement inenvisageable pour nous. Mais nous avons récemment rencontré le gestionnaire de la plateforme française La tournée des Producteurs, qui nous a proposé de tester le concept."Une proposition que les équipes du Farmery Store ont tout de suite acceptée.

Le drive sera accessible les vendredis de 16 heures à 18h30 via la plate-forme associative La Tournée des Producteurs. "La liste des produits disponibles s’étoffera au fur et à mesure des retours de la clientèle. C’est une nouveauté qui nous permettra de répondre à la demande des clients qui ont trop peu de temps pour venir au marché ou qui souhaitent avoir la certitude de trouver tel ou tel produit un vendredi à 16 heures."

La coopérative se développe donc progressivement, et pourrait même envisager la livraison à domicile afin de ne pas exclure les personnes âgées ou les personnes à mobilité réduite.

"On commence par le drive, on met un pied dans le système sans prendre trop de risque. On verra pour la suite", ajoute Céline De Bisschop. S’adapter aux besoins de la clientèle est, peut-être plus jamais, une nécessité.

En effet, l’année 2022 se poursuit en demi-teinte pour Farmery Store. "2021 avait été une très bonne année et on ne dispose que de peu de recul pour qualifier cette année 2022, mais on connaît une perte de 33%. C’est une situation qui s’explique selon nous de deux façons. La première, c’est un certain désintérêt de la population pour le circuit court, qui avait pourtant connu un vrai regain pendant la crise covid."

La seconde est économique. "On propose un concept qui est encore associé à quelque chose de plus onéreux. En réalité, c’est faux: certains de nos produits viennent directement du champ et restent moins chers qu’en grande surface."Les équipes doivent dès lors tenter de déconstruire certains préjugés. "Nous devons sensibiliser les gens qui ont encore du pouvoir d’achat à se tourner vers des coopératives comme la nôtre."

Et d’ajouter: "Acheter au Farmery Store, c’est aussi investir dans l’économie locale. Nos 12 équivalents temps plein sont des gens de la commune de Frameries ou des communes voisines."Tout est donc question de priorité lorsqu’il s’agit de dépenser