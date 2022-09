Borinage: les arnaques en tout genre se multiplient

La vigilance est plus que jamais de mise. Ces dernières semaines, plusieurs personnes ont été victimes d’arnaques en tout genre. Appels téléphoniques suspects en série, arnaques au bois de chauffage ou plus récemment faux démousseurs,… Certains individus sont sans scrupule et profitent de la naïveté de quelques-uns. Du côté des zones de police et du parquet de Mons, on incite donc les citoyens à se montrer particulièrement prudents pour éviter les mauvaises surprises.