La foule présente en nombre pour la deuxième édition du Festifood à Mons

Lors de sa première édition, plus de 28 000 visiteurs sont venus découvrir toute l’étendue du savoir-faire culinaire wallon. Les attentes étaient donc grandes pour cette seconde édition. Bien que les chiffres d’affluence ne soient pas encore connus, la foule présente sur place laisse présager le meilleur.

"Il y a vraiment une bonne ambiance, nous ne sommes pas déçus d’être venus", indique Vincent. "Les prix sont tout de même relativement élevés pour des portions insuffisantes pour que l’on soit rassasiés. Les mets préparés sont cependant de grande qualité comme l’on a rarement l’occasion de goûter. Nous sommes donc plus enclins à mettre le prix."

Le prix et les importantes files d’attente sont en effet les principaux freins des nombreux visiteurs qui ne sont cependant pas déçus du goût et de l’ambiance qui règnent au carré des arts à Mons. "L’ambiance est top, les chefs sont disponibles et les gens accueillant, de quoi nous faire oublier l’attente", confie Céline. "Nous ne ferons pas cela toutes les semaines mais une fois de temps en temps il faut savoir se faire plaisir."

Il faut écrire aussi que les plats n’étaient pas préparés par n’importe qui. Jean-Baptiste Thomaes, Eric Fernez, Yves Mattagne, Benoît Neusy, Didier Bernard, Michel Van Cauwelaert, Stéphanie Thunus, Luc Broutard, Maxime Wery, Sullyvan Pischetola, François Dumont, Stéphane Grulois, Frédéric Poivre, Céline Moustier et Frabrizio Chirico étaient ainsi de la partie.