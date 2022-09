L'association Stop Parkinson fait escale à Mons pour financer la recherche

Avec plus de six millions de patients dans le monde et 40 000 cas en Belgique, la maladie de Parkinson est l’une des affectations neurodégénératives les plus fréquentes. En 2020, Ivo de Bisschop, président de l’association Stop Parkinson, parcourait la Belgique à pied, collectant au passage près d’un million d’euros destiné à la recherche contre la maladie dont il est lui-même atteint. Cette fois, il renouvelle l’expérience à vélo.