Surpopulation à la prison de Mons: «s’il le faut, la police locale interviendra!»

Aux grands maux, les grands remèdes. Face à la surpopulation et à l’état de vétusté de la prison de Mons, le bourgmestre entend prendre des mesures drastiques si l’arrêté signé en avril dernier n’est pas respecté. Ce dernier prévoit un plafond de 344 hommes et de 40 femmes, soit des chiffres déjà supérieurs à la capacité maximale normale (27 femmes, moins de 295 hommes). Aujourd’hui, six détenus sont "en trop"chez les hommes.