Mons: premier pas à l'université pour les enfants!

C’est un événement qui attire chaque année de nombreux enfants. Cette année encore, l’Université de Mons et l’Université Libre de Bruxelles organisent l’Université des Enfants (UDE). À Mons, les enfants âgés entre 6 et 12 ans seront attendus le mercredi après-midi. Des professeurs et des chercheurs de l’Université proposeront ainsi bénévolement des ateliers découverte, autour de thèmes issus de divers domaines d’étude et en lien avec le quotidien.