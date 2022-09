Mons: des solutions et aménagements réclamés pour la rue d'Havré et l'ilot de la Grand-Place

Les congés sont bel et bien terminés! Ce mardi soir, après une trêve estivale (la dernière séance s’étant déroulée en juillet), les élus montois retrouveront le chemin du conseil communal et donc des débats. C’est dans ce cadre qu’Emmanuel Tondreau (Mons en Mieux) sollicitera de la majorité des actions concrètes quant à la rue d’Havré et l’ilot de la Grand-Place de Mons.