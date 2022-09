Mons: trier, ranger, désencombrer... Elle vous apprend à organiser votre chez vous!

Le concept de home organiser est déjà bien développé aux États-Unis ou au Canada. Il arrive seulement chez nous. "Je pense que j’avais déjà de très bonnes bases mais j’ai eu l’envie d’aller plus loin", explique Élise Pourtois. "J’ai donc suivi une formation à l’IFAPME et je me suis lancée." Déjà habituée à épauler ses proches, la jeune entrepreneuse vient désormais en aide à de parfaits inconnus.

"On débute toujours avec une visite diagnostic, qui permet de rencontrer le client et de cerner ses attentes. Que manque-t-il, qu’est-ce qui le dérange, quels sont les objectifs? On peut aussi travailler par pièce de vie. Vient alors l’observation de la pièce et l’analyse de certains points. Je remets alors une proposition d’aménagement, éventuellement une liste de matériel et, lors de la seconde visite, on passe à l’action."

Une action qui passe inévitablement par du tri. "C’est vraiment fondamental. On n’arrive à rien si l’on n’est pas passé par cette étape, même si c’est parfois psychologiquement la plus difficile. On a besoin d’avoir une vue claire et dégagée, au risque de s’inscrire dans une dynamique d’éternel recommencement. Il faut donc accepter de se poser les bonnes questions: en ai-je besoin, en ai-je l’utilité? Est-ce que cela a une valeur sentimentale?"

Par ses conseils, Élise Pourtois n’apprend pas à ses clients à ranger leur maison mais à maintenir cette dernière en ordre. Une nuance qui a son importance. "Je ne viens pas les aider à nettoyer, je viens les aider à être plus organisé. On vise un effet à long terme." Maman de deux enfants de 3,5 ans et de 5,5 mois, la jeune trentenaire applique évidemment à elle-même ses conseils. "J’étais pourtant une ado bordélique. Tout a changé quand j’ai eu mon chez moi, et quand je me suis rendu compte que je passais des heures à ranger au lieu de faire autre chose."

Très récemment créée, House Secours a déjà été sollicitée quelques fois. "J’ai par exemple un couple avec deux enfants, qui veut partir sur de bonnes bases après un emménagement." Côté tarifs, il faudra compter 50 euros pour la phase de diagnostic. Le reste dépendra de la charge de travail à entreprendre. "Le but n’est pas de rendre cela inaccessible, je connais le coût de la vie", insiste Élise Pourtois. À ce jour, il est possible de faire appel à elle dans toute la région de Mons-Borinage.